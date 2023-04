Rucco: “Nascerà all’ex Siamic il nuovo mercato coperto: restituiamo un nuovo spazio di socializzazione e di attrattività alla città in Campo Marzo”

Un mercato coperto per tornare ad utilizzare l’ex Siamic. Oggi in Campo Marzo davanti all’ex azienda oggi di proprietà della Provincia di Vicenza e dell’IPAB Vicenza, il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, ha lanciato il nuovo progetto già impostato per il futuro. “Abbiamo già i rendering”, ha affermato e mostrato il sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, “di quello che sarà un altro spazio di socializzazione e attrattività. La nostra è una proposta per creare un nuovo luogo di aggregazione sociale, un mercato coperto che tornerà a dare vita ad un angolo di città importante nella zona di Campo Marzo. Il modello sono i mercati coperti di Firenze, di Barcellona, di Valencia e di altre città europee. Un luogo dove sarà possibile acquistare prodotti di qualità e insieme fare esperienze enogastronomiche. Sarà un nuovo motore di qualità della vita e attrattività sia per i vicentini che per i turisti. Nel contesto della riqualificazione di Campo Marzio che abbiamo avviato e finanziato anche con i fondi europei, questa è una perla che abbiamo deciso con i progettisti di aggiungere e regalare a Vicenza nei prossimi anni insieme.”