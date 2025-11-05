FRANCESCO GONZO CANDIDATO PER FdI E LA SCOMMESSA SULLA MOBILITÀ: «VALDASTICO NORD, METROPOLITANA DI SUPERFICIE E INTERMODALITÀ PER RENDERE VINCENTE L’ALTO VICENTINO»

ISOLA VICENTINA – Francesco Gonzo, sindaco di Isola Vicentina, scende in campo alle prossime elezioni regionali come candidato di Fratelli d’Italia nel Vicentino. Al centro del suo programma ci sono viabilità e intermodalità, temi che considera cruciali per lo sviluppo dell’Alto Vicentino, un’area fortemente industrializzata che chiede infrastrutture moderne e servizi più efficienti.

Gonzo sostiene l’importanza strategica della Valdastico Nord, non solo per il territorio che rappresenta ma anche per l’intero Altopiano. Nel suo progetto rientra il potenziamento dei collegamenti tra la zona industriale di Schio e il casello autostradale di Thiene, insieme a una visione integrata che comprende la ferrovia come alternativa e supporto alla rete stradale.

Tra le proposte più ambiziose, anche l’idea di una metropolitana di superficie capace di collegare Vicenza con l’Alto Vicentino, riducendo traffico, emissioni e tempi di percorrenza, e offrendo nuove opportunità di mobilità per cittadini e imprese.