Giorgio Xoccato eletto nel Comitato Esecutivo di Unioncamere nazionale

Il presidente della Camera di Commercio di Vicenza Giorgio Xoccato è stato eletto oggi quale nuovo componente del Comitato Esecutivo di Unioncamere nazionale.

«Accolgo con grande senso di responsabilità questo impegno – commenta Giorgio Xoccato -, che rappresenta il riconoscimento da parte del sistema camerale nazionale dell’importanza del tessuto imprenditoriale ed economico vicentino e allo stesso tempo una preziosa opportunità per vedere rappresentate le istanze economiche del territorio vicentino sui tavoli nazionali, laddove vengono delineate le normative e le strategie che impattano sullo sviluppo e sulla competitività del sistema delle imprese». 73 anni, di San Vito di Leguzzano, presidente e amministratore delegato dell’azienda Xacus, Giorgio Xoccato è presidente della Camera di Commercio di Vicenza dal 2018 dopo avere ricoperto in precedenza numerosi incarichi all’interno di Confindustria Vicenza, quali la presidenza e del raggruppamento di Schio e del Comitato della Piccola Industria, fino alla vicepresidenza dell’associazione provinciale con la delega nell’area lavoro e soprattutto delle relazioni industriali.