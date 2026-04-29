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29 Aprile 2026 - 16.50

Giorgio Xoccato eletto nel Comitato Esecutivo di Unioncamere nazionale

REDAZIONE
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Il presidente della Camera di Commercio di Vicenza Giorgio Xoccato è stato eletto oggi quale nuovo componente del Comitato Esecutivo di Unioncamere nazionale.

«Accolgo con grande senso di responsabilità questo impegno – commenta Giorgio Xoccato -, che rappresenta il riconoscimento da parte del sistema camerale nazionale dell’importanza del tessuto imprenditoriale ed economico vicentino e allo stesso tempo una preziosa opportunità per vedere rappresentate le istanze economiche del territorio vicentino sui tavoli nazionali, laddove vengono delineate le normative e le strategie che impattano sullo sviluppo e sulla competitività del sistema delle imprese». 73 anni, di San Vito di Leguzzano, presidente e amministratore delegato dell’azienda Xacus, Giorgio Xoccato è presidente della Camera di Commercio di Vicenza dal 2018 dopo avere ricoperto in precedenza numerosi incarichi all’interno di Confindustria Vicenza, quali la presidenza e del raggruppamento di Schio e del Comitato della Piccola Industria, fino alla vicepresidenza dell’associazione provinciale con la delega nell’area lavoro e soprattutto delle relazioni industriali.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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