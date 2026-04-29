Giornata Nazionale per la prevenzione del melanoma, domenica l’evento con Vicenza Lilt
La cura della pelle diventa un appuntamento fisso. In occasione della neonata Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma (istituita ufficialmente dal Senato della Repubblica Italiana per il 2 maggio), la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Vicenza organizza per domenica 3 maggio 2026 una giornata straordinaria di screening e sensibilizzazione presso la sede storica di Borgo Casale 84/86.
Il programma della giornata
Dalle ore 09:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00, tre medici specialisti saranno a disposizione della cittadinanza per effettuare 200 visite di controllo dei nei.
L’evento di quest’anno assume una sfumatura particolare in vista della Festa della Mamma: LILT Vicenza ha scelto di promuovere la cultura della prevenzione tra generazioni, offrendo un percorso gratuito di informazione e counseling dedicato alle ragazze tra i 13 e i 16 anni accompagnate dalle loro madri.
Alle ore 11.30, la sede ospiterà l’“Aperitivo di Prevenzione”: un momento di confronto informale aperto a tutti, dove sarà possibile dialogare con il Dott. Fortunato Cassalia, responsabile della branca di dermatologia di LILT Vicenza. Un momento di approfondimento sull’importanza della diagnosi precoce, della corretta esposizione al sole e della consapevolezza dei fattori di rischio.
La prenotazione per le visite è obbligatoria (fino a esaurimento posti) contattando il numero 0444 513333.
LILT Vicenza: i numeri di un impegno costante a disposizione di tutti, per la prevenzione
L’iniziativa del 3 maggio è solo la punta di diamante di un’attività incessante sul territorio berico mirata a informare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.
I dati del 2025:
- Oltre 5.500 visite di controllo effettuate.
- Numerose serate informative nei comuni, eventi e collaborazioni con altre Associazioni del territorio
- Interventi diretti nelle principali aziende del territorio per screening e formazione ai dipendenti.
Il bilancio (iniziale) del 2026:
- Già superate le 1.500 visite di controllo dei nei.
- Progetti speciali: Collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza (oltre 100 visite gratuite offerte) e partnership con i comuni di Zanè (50 visite effettuate) e Valli del Pasubio (100 visite programmate).
- La prevenzione è per tutti: Campagna “Un goal contro il melanoma”, una giornata dedicata alla salute della pelle dedicata ai giocatori del L.R. Vicenza.
- Formazione e Rete: Grazie alla convenzione con Demeral, LILT sta formando i parrucchieri affinché diventino “sentinelle” capaci di individuare precocemente anomalie cutanee nei clienti.
- Presenza sul territorio: Dopo le serate informative a Posina, Valli del Pasubio, Monteviale e Malo, il 27 aprile con l’evento “Skin First” e la partecipazione del Dott. Cassalia si è dato avvio a un’importante collaborazione con Confartigianato Vicenza.
“L’Istituzione della Giornata Nazionale del 2 maggio segna un passo avanti fondamentale per la cultura della salute in Italia,” dichiara il Presidente di LILT Vicenza, Giuseppe Galvanin. “Con l’iniziativa di domenica 3 maggio, vogliamo che la prevenzione diventi un gesto naturale, quasi un passaggio di testimone tra madri e figlie. I numeri del 2025 e i progetti già avviati nel 2026 dimostrano che il nostro territorio risponde con forza: il nostro obiettivo è non lasciare nessuno indietro, portando la diagnosi precoce direttamente nelle piazze, nelle aziende e tra le giovani generazioni.”
“Rispetto ad altre patologie oncologiche, nella prevenzione dei tumori cutanei abbiamo un vantaggio importante: la pelle è un organo completamente visibile. Questo rende l’auto-osservazione e i controlli periodici strumenti fondamentali per arrivare a una diagnosi precoce,” spiega il Dott. Fortunato Cassalia, responsabile della branca di dermatologia di LILT Vicenza. “Oltre alle 200 visite in programma, il nostro impegno è rivolto alla diffusione di messaggi di prevenzione primaria e secondaria: vogliamo che ogni persona impari a proteggere correttamente la propria pelle e a riconoscere i segnali che essa ci invia.”