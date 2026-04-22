Padova, tumore al rene operato con robot: dimissioni in un giorno grazie al modello 3D

Un intervento innovativo, una degenza ridotta al minimo e un ritorno a casa in appena 24 ore. È quanto accaduto all’Azienda Ospedale Università di Padova, dove un paziente affetto da una complessa neoplasia renale è stato operato con successo grazie a tecniche chirurgiche di ultima generazione.

Protagonista dell’operazione l’équipe guidata da Fabrizio Dal Moro, direttore dell’Unità Operativa di Urologia, che ha utilizzato la chirurgia robotica affiancata da un modello tridimensionale personalizzato del rene del paziente. Una combinazione che ha permesso un intervento estremamente preciso e meno invasivo rispetto alle tecniche tradizionali.

Il punto di svolta è stato proprio l’impiego del modello 3D, realizzato su misura per il caso clinico: uno strumento che ha consentito ai chirurghi di pianificare ogni fase dell’operazione in anticipo, riducendo i margini di rischio e ottimizzando i tempi. Il risultato è stato un decorso post-operatorio particolarmente rapido, tanto da consentire le dimissioni già il giorno successivo.

“Non è solo un caso riuscito – ha spiegato Dal Moro – ma un esempio concreto di medicina personalizzata. L’integrazione tra tecnologia avanzata e competenze cliniche permette oggi di offrire trattamenti sempre più mirati ed efficaci”.

Anche il direttore generale dell’azienda ospedaliera, Paolo Fortuna, ha sottolineato il valore dell’intervento: “Questo risultato dimostra che innovazione e professionalità possono davvero migliorare la qualità delle cure e la vita dei pazienti. Non è un traguardo, ma l’inizio di un percorso che punta a una sanità sempre più evoluta”.

La chirurgia robotica, ancora non diffusa in modo uniforme in tutte le strutture italiane, si conferma così una delle frontiere più promettenti per interventi complessi, con benefici evidenti sia in termini di precisione sia di recupero post-operatorio.