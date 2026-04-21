Verona città italiana del Volontariato 2027. Stefani, “Il cuore grande del Veneto continua a brillare”

“Il volontariato rappresenta un punto di riferimento per i nostri territori e una risorsa preziosa per le nostre comunità. In tutto il Veneto, da decenni operano uomini e donne che, con passione e spirito di abnegazione, dedicano parte del loro tempo e delle loro energie ad aiutare gli altri: persone con disabilità, malati, giovani o territori colpiti da calamità.Per questo motivo, la scelta di Verona quale Capitale italiana del volontariato 2027 rappresenta un risultato importante che ci riempie di orgoglio, perché simbolo dell’impegno di un’intera regione che ha fatto del volontariato una delle sue espressioni migliori”.Con queste parole, il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, esprime la propria soddisfazione per la scelta di Verona quale città vincitrice del bando nazionale promosso da CSVnet, l’associazione dei 49 Centri di servizio per il volontariato, in partenariato con Forum Terzo Settore e Caritas Italiana, in collaborazione con ANCI.“In Veneto – aggiunge l’assessore al Sociale e al Terzo Settore, Paola Roma – un cittadino su cinque fa volontariato. Oltre 30 mila sono le realtà associative che quotidianamente coinvolgono 900 mila veneti in progetti di carattere sociale, con un’attenzione particolare ai più bisognosi. Il volontariato rappresenta una componente fondamentale del nostro sistema di welfare, capace di integrare e rafforzare l’azione delle istituzioni pubbliche, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. È una rete viva e capillare che contribuisce a costruire coesione sociale, solidarietà e senso di comunità. I miei complimenti alla città di Verona, dove in provincia si contano ben 500 organizzazioni di volontariato e 85 mila persone attive. A tutti loro va il ringraziamento della Regione del Veneto, a cui rendono onore con il loro operato”.