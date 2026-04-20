Schianto in Postumia: gravemente ferito automobilista di Noventa Vicentina

Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada regionale Postumia, nel territorio di Fontaniva, dove un violento scontro frontale ha coinvolto due auto e ridotto in condizioni critiche due conducenti.

L’impatto si è verificato intorno alle 17 e ha coinvolto una Alfa Romeo Giulia guidata da un 70enne residente a Grantorto e una Dacia con a bordo una coppia di Noventa Vicentina, un uomo di 67 anni alla guida e una donna di 56 anni seduta sul lato passeggero.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Radiomobile di Cittadella, lo scontro sarebbe stato provocato da un malore improvviso accusato dal conducente della Giulia. Il 70enne avrebbe perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva la Dacia, rendendo inevitabile l’impatto.

L’urto è stato particolarmente violento e ha provocato gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Cittadella e il personale del Suem 118. I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere.

La donna a bordo della Dacia è stata trasportata in ospedale con ferite meno gravi, mentre per i due uomini la situazione è apparsa subito critica. Il 70enne è stato elitrasportato all’ospedale di Padova, mentre il 67enne è stato trasferito al nosocomio di Cittadella. Entrambi risultano ricoverati in condizioni disperate e in pericolo di vita.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: la Postumia è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia fino alle 20 per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi per limitare i disagi.

I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.