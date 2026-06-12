Esce di strada con la Panda e si ribalta in un canale: muore agricoltore

Tragedia nella mattinata di venerdì 12 giugno a Stallavena di Grezzana, dove un uomo di 83 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo via Tavigliana.

La vittima è Giancarlo Formenti, storico agricoltore della zona, molto conosciuto nella comunità locale. L’uomo era uscito di casa per il consueto giro di controllo dei suoi terreni agricoli, tra ciliegeti, oliveti e altre coltivazioni che seguiva con passione da una vita.

L’incidente si è verificato poco prima delle 10. Secondo una prima ricostruzione, Formenti si trovava alla guida della sua Fiat Panda 4×4 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita dalla carreggiata e ha terminato la propria corsa ribaltandosi all’interno di un progno, attualmente privo d’acqua, situato in un terreno privato a margine della strada.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati un’ambulanza e l’elisoccorso del Suem 118, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari e i tentativi di rianimazione, per l’83enne non c’è stato nulla da fare.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figura quella di un malore improvviso che potrebbe aver colpito l’uomo mentre era alla guida. Gli accertamenti dovranno stabilire se il decesso sia stato causato dal malore o dalle conseguenze dell’uscita di strada e del successivo ribaltamento.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Stallavena. Formenti era considerato un punto di riferimento nel mondo agricolo locale e viene ricordato dai familiari come una persona ancora attiva e in buona salute. Una delle figlie lo descrive come un uomo profondamente legato alla terra e alle sue coltivazioni: «Era sempre felice di andare a vedere le sue piante». Una passione che lo ha accompagnato per tutta la vita e che, tragicamente, lo ha visto spegnersi proprio nei luoghi che amava di più.