CRONACAVENETO
12 Giugno 2026 - 15.24

Veneto – Schianto tra moto e auto: feriti padre e figlio di 9 anni, entrambi portati con l’elicottero in ospedale

Giuseppe Balsamo
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Grave incidente stradale nella giornata di venerdì 12 giugno a Istrana. Un motociclista di 38 anni, residente nel Veneziano, e il figlio di 9 anni che viaggiava con lui sono rimasti feriti dopo una collisione con un’automobile in via Francesco Baracca.

Per cause ancora in fase di accertamento, la moto sulla quale viaggiavano padre e figlio si è scontrata con una Dacia. L’impatto è stato particolarmente violento e i due occupanti del mezzo a due ruote sono stati sbalzati sull’asfalto.

Nei primi momenti successivi all’incidente entrambi avrebbero perso conoscenza, ma all’arrivo dei soccorritori risultavano vigili. Considerata la dinamica dello schianto, è stato disposto il trasferimento d’urgenza in ospedale mediante elisoccorso.

Il 38enne e il bambino sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per gli accertamenti e le cure necessarie. Secondo le prime informazioni, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale di Istrana, incaricata dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dello scontro.

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