Vicenza – Si spezza un grosso ramo nel cortile della scuola Zanella: struttura chiusa per precauzione

Attimi di apprensione questa mattina nel cortile della scuola Zanella di corso Padova, a Vicenza, dove un grande ramo di circa otto metri si è improvvisamente staccato da un bagolaro alto quasi venti metri, precipitando al suolo poco prima dell’inizio delle attività scolastiche e dei centri estivi.

L’episodio si è verificato attorno alle 7.20. Fortunatamente non si sono registrati feriti né danni a cose. Al momento del cedimento, infatti, l’edificio era ancora vuoto. La struttura ospita attualmente una sessantina di bambini della scuola dell’infanzia Lattes e una ventina di iscritti ai centri estivi comunali.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Amcps, che gestisce il verde pubblico cittadino, insieme al personale dei settori Lavori pubblici e Capitale naturale per verificare le cause del cedimento.

«Questo grande bagolaro era sottoposto a controlli periodici e fino a oggi non aveva manifestato alcun segnale di cedimento – spiega l’assessore al Verde Cristiano Spiller –. Dall’ispezione effettuata dopo l’accaduto è emerso che nel punto di rottura tra il ramo e il tronco il legno interno era marcio, probabilmente a causa di vecchie fessurazioni provocate da precedenti potature. Si tratta di un fenomeno biomeccanico che non presenta evidenti segnali esterni e che quindi risulta difficilmente prevedibile».

Nelle prossime ore la pianta sarà sottoposta a una drastica potatura, mentre verranno effettuati controlli approfonditi anche sull’esemplare gemello che si trova nelle immediate vicinanze.

«I tecnici parlano di un evento imprevedibile, ma il nostro impegno rimane massimo – aggiunge Spiller –. Continuiamo con monitoraggi costanti e interventi di manutenzione. Dove riscontriamo situazioni di pericolo procediamo anche con abbattimenti che possono risultare impopolari, ma che sono necessari per garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare nei giardini scolastici e nei parchi pubblici».

Per consentire tutte le verifiche necessarie, la scuola è stata chiusa in via precauzionale. «Confidiamo che, una volta completati i controlli, le attività scolastiche e i centri estivi possano riprendere regolarmente già dalla prossima settimana», conclude l’assessore all’Istruzione Giovanni Selmo.