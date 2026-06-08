19enne svanito nel nulla: scattano le ricerche con droni, cani ed elicottero

Sono ore di grande apprensione a Spinea per la scomparsa di Mattia Testi, il ragazzo di 19 anni di cui non si hanno più notizie dalla notte tra il 4 e il 5 giugno. Da oggi pomeriggio le ricerche sono state intensificate con un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi dei Vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e della Protezione civile.

Le operazioni sono scattate ufficialmente alle 14.30 di oggi, in prosecuzione delle attività avviate dai Carabinieri già dalla mattina del 5 giugno dopo la denuncia della scomparsa.

L’ultimo avvistamento di Mattia risalirebbe alla zona di via Bennati, a Spinea. Al momento dell’allontanamento il giovane indossava pantaloni corti scuri, una felpa marrone con cappuccio, una maglietta scura e scarpe nere.

Per le ricerche sono stati mobilitati i Vigili del fuoco con personale specializzato. Sul territorio operano le unità TAS2 (Topografia Applicata al Soccorso), il nucleo SAPR con droni per la ricognizione aerea, le unità cinofile e l’elicottero del Reparto Volo di Venezia. Presenti anche diverse squadre delle forze dell’ordine impegnate nelle attività di perlustrazione.

Le verifiche si stanno concentrando sia nel centro abitato sia nelle numerose aree extraurbane del comune, nel tentativo di individuare qualsiasi traccia utile a rintracciare il giovane.

Sul posto sono presenti il sindaco di Spinea, il funzionario di guardia dei Vigili del fuoco, il comandante della locale stazione dei Carabinieri e i volontari della Protezione civile, che stanno collaborando al coordinamento delle operazioni.

L’appello è stato diffuso ufficialmente anche dal Comune di Spinea. Chiunque abbia visto Mattia Testi o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112.

Le ricerche proseguono senza interruzione, mentre cresce la mobilitazione della cittadinanza nella speranza di ritrovare il ragazzo al più presto.