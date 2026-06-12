Blatte tra cucina e magazzino, chiuso un ristorante di pesce al Lido: sequestrati 100 chili di alimenti

Un ristorante di pesce del Lido di Venezia è stato temporaneamente chiuso dopo un controllo della Guardia Costiera che ha fatto emergere gravi criticità sotto il profilo igienico-sanitario.

Nel corso dell’ispezione, gli operatori hanno riscontrato la presenza di blatte e altri infestanti nei locali destinati alla preparazione e allo stoccaggio degli alimenti. Una situazione che ha portato alla sospensione immediata dell’attività, successivamente riaperta soltanto dopo il completo ripristino delle condizioni igieniche previste dalla normativa.

I controlli hanno inoltre evidenziato irregolarità nella gestione dei prodotti ittici. Diversi alimenti sono risultati privi della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità e la corretta identificazione. Per questo motivo, con il supporto del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Ulss 3 Serenissima, sono stati sequestrati complessivamente circa 100 chilogrammi di prodotti ittici e alimentari.

Ai responsabili sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.500 euro.

L’operazione rientra in una più ampia attività di controllo che ha interessato sia ristoranti del centro storico veneziano sia attività della grande distribuzione presenti nell’entroterra. In uno dei principali punti vendita controllati, gli ispettori hanno accertato diverse irregolarità relative all’etichettatura e alla tracciabilità dei prodotti ittici, con informazioni non conformi sull’origine e sulla corretta denominazione commerciale di alcune specie messe in vendita.