Veneto – Morte di Chiara Jaconis, chiesto processo per i genitori del 13enne che avrebbe lanciato la statuetta

La Procura della Repubblica di Napoli ha chiesto il processo per i genitori del ragazzo di 13 anni che avrebbe lanciato dal balcone il 15 settembre 2024 la statuina che ai Quartieri Spagnoli uccise la turista padovana Chiara Jaconis.

Si ipotizza il reato di omicidio colposo in concorso mentre è stato prosciolto dal Tribunale dei minorenni il figlio perché non imputabile.Della notizia riferiscono oggi Il Mattino, Repubblica Napoli e Il Gazzettino. L’udienza davanti al gup del Tribunale di Napoli è in programma il prossimo 26 giugno.

I genitori hanno sempre dichiarato, tramite i loro legali, la totale estraneità alla vicenda. La statuina lanciata non sarebbe di loro proprietà e chiedono che il figlio venga scagionato nel merito e non perché minore di 14 anni. Per questa ragione hanno impugnato la sentenza di proscioglimento del figlio motivata dal ‘non luogo a procedere’. ANSA VENETO