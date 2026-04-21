CRONACA
21 Aprile 2026 - 10.46

Frode sul Superbonus 110%: sequestrati 2,2 milioni di euro

REDAZIONE
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La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito un sequestro da 2,2 milioni nei confronti di un ingegnere, titolare di una ditta individuale e di altri soggetti giuridici coinvolti in una frode sui crediti d’imposta legati al Superbonus 110%.

Sequestrati crediti d’imposta, disponibilità finanziarie su conti correnti e un appartamento. Il professionista, come racconta oggi Ansa Veneto, denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato, avrebbe agito con la collaborazione di un architetto compiacente, indagato per false attestazioni nelle asseverazioni tecniche.

Complessivamente, il sistema avrebbe permesso la creazione di oltre 4 milioni in crediti d’imposta fittizi. Il sequestro ha riguardato i crediti ancora nella disponibilità degli indagati e delle società cessionarie, oltre al profitto illecito dalla loro vendita, quantificato in oltre un milione. ANSA VENETO

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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