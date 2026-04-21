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21 Aprile 2026 - 9.39

Rapine e furti: rintracciato e arrestato

REDAZIONE
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Nella mattinata del 17 aprile scorso, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Chiuppano sono riusciti a rintracciare e arrestare una persona destinataria di un provvedimento restrittivo dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo era colpito da un’ordinanza di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, con contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Verona. Il provvedimento disponeva l’espiazione di una pena residua pari a 6 anni, 11 mesi e 26 giorni di reclusione per reati di rapina e furto in abitazione commessi nel 2018 e 2019.
Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di
Montorio (VR).

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