Blitz anti-spaccio: 3 segnalazioni e droga sequestrata

Blitz a Thiene della Polizia Locale Nordest Vicentino nell’area del parcheggio “ex Nordera”.

In particolare, dopo numerosi giorni di servizi di osservazione e controllo gli agenti hanno verificato spaccio di sostanze stupefacenti e che tutto sembrava gravitare attorno ad un soggetto che, con cadenza quotidiana, giungeva nel parcheggio citato e ci rimaneva fermandosi alcune ore ricevendo le “visite” di numerosi giovani. Alcuni di questi giovani, dopo il breve incontro con il soggetto, sono stati controllati dalla Polizia Locale dando così modo al personale della 1^ unità operativa del Consorzio Nevi di verificare che gli stessi si recavano per acquistare hashish.

Alle ore 18:15 circa del 14 aprile scorso, quindi, agenti in abiti borghesi assistevano ad uno scambio di

droga tra il conducente di un’auto ed il soggetto attenzionato e decidevano quindi di procedere: sono stati recuperati circa 8 grammi di sostanza stupefacente che il soggetto aveva nascosto in attesa dell’arrivo degli acquirenti. Mentre gli agenti in borghese controllavano lo spacciatore, giungeva un giovane di nazionalità bengalese che, non essendosi accorto del controllo di polizia in corso, man mano che si avvicinava al controllato allungava verso di lui la mano in cui teneva 10 euro, porgendogli la banconota. Lo spacciatore, alquanto in difficoltà, sottovoce informava il giovane circa il fatto che era in atto un controllo di polizia. Infilata velocemente la banconota in tasca il giovane a questo punto, non poteva far altro che ammettere le motiviazioni per cui era andato in quel posto, fornendo ulteriori

particolari agli agenti. A seguito dell’attività di indagine, svolta anche con l’ausilio della videosorveglianza urbana presente in loco, venivano segnalati alla Prefettura di Vicenza 3 acquirenti e venivano sequestrati circa 15 grammi di hashish e 295 euro in contanti.