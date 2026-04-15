Veneto – Fiamme al mercato ortofrutticolo nella notte: distrutti sei camion

Un incendio è divampato la scorsa notte a Veronamercato, il mercato ortofrutticolo del capoluogo scaligero, distruggendo sei camion della stessa azienda che opera al suo interno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno lavorato ore per estinguere l’incendio ed evitare che si propagasse in altri settori. Le cause sono ancora da accertare, ma l’ipotesi dolosa appare concreta. ANSA VENETO