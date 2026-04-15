Città italiane in balìa di delinquenti nordafricani armati di coltello: come è stato possibile?

di Giuseppe Balsamo

Le cronache degli ultimi giorni tra Vicenza e Padova raccontano una realtà che non può più essere liquidata come una sequenza di episodi isolati. Aggressioni con coltelli in pieno giorno, risse violente nelle piazze, gruppi che agiscono con disinvoltura anche davanti a decine di persone: scene che fino a pochi anni fa apparivano eccezionali e che oggi, invece, sembrano ripetersi con una frequenza crescente. E il dato più preoccupante è che molti episodi, come spesso ammettono gli stessi cittadini, non arrivano nemmeno a essere denunciati. Il fenomeno non riguarda solo le città venete, ma tutte le città italiane e le denunce social anche di personaggi famosi sono frequentissime.

L’accoltellamento sfiorato ai Giardini Salvi a Vicenza, con un giovane ferito mentre gli veniva sottratta la bicicletta, e la rissa a bottigliate in piazza dei Signori a Padova sono solo gli ultimi casi di una lunga serie. Cambiano le città, cambiano i protagonisti, ma il copione resta simile: violenza improvvisa, armi improprie sempre più spesso presenti, contesti urbani centrali trasformati in luoghi di rischio.

Il punto non è negare la complessità del fenomeno né cedere a semplificazioni ideologiche, ma riconoscere che esiste un problema concreto di sicurezza urbana. E che riguarda in modo particolare alcune aree, alcuni gruppi e alcune dinamiche che si ripetono con inquietante regolarità. Fingere che si tratti solo di percezione o, al contrario, ridurre tutto a una lettura esclusivamente identitaria, sono due errori speculari che impediscono di affrontare la questione.

Come si è arrivati a questo punto? Le cause sono molteplici: flussi migratori gestiti in modo disomogeneo, difficoltà di integrazione reale, presenza di soggetti irregolari o marginali, controlli non sempre efficaci e un sistema sanzionatorio che spesso non produce effetti immediati. A questo si aggiunge un dato evidente: chi delinque, oggi, percepisce troppo spesso un basso rischio reale di conseguenze.

Serve quindi un cambio di passo, ma senza slogan. Da un lato è necessario rafforzare in modo strutturale la presenza delle forze dell’ordine nei centri urbani più sensibili, investendo in uomini, mezzi e tecnologie. Dall’altro, è indispensabile rendere più rapide ed efficaci le misure di prevenzione e di espulsione per chi non ha titolo a restare sul territorio e si rende protagonista di reati.

Parallelamente, va affrontato seriamente il tema dell’integrazione, che non può essere solo una parola, ma deve tradursi in percorsi concreti, controllati e verificabili. Chi rispetta le regole deve essere messo nelle condizioni di farlo davvero; chi le viola sistematicamente deve sapere che resterà fuori dal sistema.

Infine, serve una responsabilità politica condivisa. Il tema della sicurezza non può essere terreno di scontro ideologico permanente tra maggioranza e opposizione. Non è una questione di destra o di sinistra, ma di credibilità delle istituzioni. I cittadini chiedono risposte semplici ma concrete: poter vivere, lavorare e muoversi nelle proprie città senza paura.

Se non si interviene ora, il rischio è che l’eccezione diventi normalità. E che intere aree urbane vengano percepite, a torto o a ragione, come fuori controllo. È un passaggio delicato, che richiede lucidità, equilibrio e decisioni rapide. Perché la sicurezza, prima di essere un tema politico, è una condizione essenziale di libertà.