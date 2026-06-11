Mondiali, coprifuoco per le partite delle squadre nordafricane: Tolosa chiude il centro ai minori

In vista dei Mondiali di calcio maschili, la città francese di Tolosa ha deciso di introdurre un coprifuoco notturno per i minori non accompagnati in occasione delle partite considerate più a rischio per l’ordine pubblico. Il provvedimento, annunciato dal sindaco Jean-Luc Moudenc, sarà applicato dalle 22 alle 5 del mattino in una zona delimitata del centro cittadino e riguarderà i ragazzi sotto i 16 anni che non siano accompagnati da un adulto.

L’ordinanza, definita “flessibile” dall’amministrazione comunale, sarà attivata solo per alcune gare selezionate in accordo con la prefettura. Tra queste figurano tutte le partite della nazionale francese, ma anche diversi incontri che coinvolgono squadre nordafricane, come Brasile-Marocco, Scozia-Marocco, Marocco-Haiti e Tunisia-Paesi Bassi.

Secondo il sindaco, l’obiettivo della misura è duplice: garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare gli stessi minori. Moudenc ha inoltre richiamato l’attenzione sull’aumento della delinquenza giovanile registrato negli ultimi tempi nella quarta città più popolosa della Francia.

Alla base della decisione vi sono anche i disordini avvenuti il 30 maggio scorso, quando i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League contro l’Arsenal degenerarono in episodi di vandalismo e violenza in diverse città francesi.

Per i tifosi è comunque prevista un’alternativa. Dalla fase dei quarti di finale sarà allestita una fan zone davanti allo stadio del Toulouse FC, con una capienza fino a 18.000 persone. Lo spazio sarà però riservato esclusivamente alle partite della nazionale francese.

Tolosa non è l’unica città ad aver adottato misure restrittive. Nei giorni scorsi anche Clermont-Ferrand ha annunciato un coprifuoco per i minori di 16 anni non accompagnati, valido dalle 23 alle 7 nel centro cittadino. In quel caso è prevista una sanzione di 150 euro per chi viola il divieto.

I Mondiali scatteranno giovedì sera con la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica. La Francia debutterà invece martedì prossimo contro il Senegal.