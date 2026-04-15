Veneto – Incendio nella notte: evacuati diversi minorenni, uno finisce in ospedale

Momenti di paura nella notte a Vigonza, dove un incendio ha interessato il tetto di un’abitazione rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e l’evacuazione degli occupanti, tra cui diversi minorenni.

L’allarme è scattato intorno alle 3:30 di oggi, mercoledì 15 aprile, in via Regia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno rapidamente messo in sicurezza l’edificio e le persone presenti all’interno.

Complessivamente sono stati evacuati sei minori e tre adulti. Uno dei minorenni è stato trasportato in ospedale per accertamenti sanitari, mentre gli altri occupanti non avrebbero riportato conseguenze gravi.

Per domare le fiamme sono state impiegate diverse squadre: un’autopompa serbatoio e l’autoscala della centrale operativa, oltre a un’ulteriore APS e al modulo boschivo provenienti dal distaccamento di Abano Terme. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte per circa cinque ore.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche il personale sanitario del SUEM 118 e i carabinieri, impegnati negli accertamenti del caso.