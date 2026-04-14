Stop alla linea ferroviaria tra Verona Porta Vescovo e Vicenza: lavori sulla tratta AV/AC in due fine settimana

14 aprile 2026 – Nuove interruzioni programmate per la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Verona Porta Vescovo e Vicenza, necessarie per consentire l’avanzamento dei lavori legati alla realizzazione della linea ad alta velocità/alta capacità Verona–Vicenza.

Nel dettaglio, i treni si fermeranno dalle ore 23:10 di venerdì 18 aprile fino alle ore 05:10 di domenica 20 aprile 2026. Una seconda sospensione è prevista dalle ore 23:10 di sabato 9 maggio fino alle ore 05:10 di lunedì 11 maggio 2026. Gli interventi sono coordinati da Rete Ferroviaria Italiana, nell’ambito del più ampio progetto infrastrutturale.

Durante il primo weekend di lavori, a Verona Porta Vescovo si procederà con la realizzazione delle canalizzazioni per i cavi elettrici e tecnologici, oltre al completamento di alcune opere civili. Nella zona di Altavilla Vicentina saranno invece completate le operazioni di installazione dei deviatoi necessari per collegare la nuova linea AV/AC a quella storica, insieme ad attività legate alla trazione elettrica e alla posa dei cavi.

Nel fine settimana di maggio, i lavori proseguiranno con l’attrezzaggio dei deviatoi e il potenziamento tecnologico degli impianti. A Verona continueranno le operazioni di posa dei cavi e l’installazione delle apparecchiature, mentre nell’area di Altavilla si darà continuità agli interventi sulla trazione elettrica e sugli impianti tecnologici.

Parallelamente, durante entrambe le interruzioni saranno effettuati ulteriori lavori di manutenzione e ammodernamento lungo la linea ferroviaria. Tra questi, il rinnovo di alcuni scambi, la sostituzione dei giunti isolati e interventi di contenimento della vegetazione.

Previsti anche miglioramenti alla stazione di San Bonifacio, dove verrà completato il sistema di sicurezza e controllo grazie all’attivazione di nuovi collegamenti elettrici e tecnologici. In programma inoltre il rifacimento della pensilina a servizio dei binari II e III, con l’obiettivo di aumentare sicurezza e comfort per i passeggeri.

Per aggiornamenti su modifiche alla circolazione e servizi sostitutivi, i viaggiatori possono consultare i canali ufficiali di Rete Ferroviaria Italiana, delle imprese ferroviarie e rivolgersi al personale nelle stazioni e biglietterie.