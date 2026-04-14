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14 Aprile 2026 - 16.45

Bassano – Auto esce di strada, una persona ferita: intervento dei Vigili del Fuoco

REDAZIONE
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Bassano del Grappa (VI), 14 aprile 2026 – Attimi di apprensione nella mattinata di martedì, poco dopo le 10:30, all’intersezione tra Strada Melagrani e Via Aldo Moro, dove un’auto è uscita autonomamente dalla carreggiata, finendo per ribaltarsi su un lato.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che ha provveduto a estrarre i due occupanti rimasti all’interno del veicolo. I feriti sono stati quindi affidati alle cure del personale sanitario del SUEM 118 e trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

Terminate le operazioni di soccorso, i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e l’intera area interessata. L’intervento si è concluso nel giro di circa un’ora.

Presente anche la Polizia Locale, incaricata dei rilievi e della ricostruzione della dinamica del sinistro.

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