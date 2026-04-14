Curiosità – Gemelle incinte insieme: nascono due cugini a distanza di pochi minuti, in una sorprendente coincidenza

Una storia definita “incredibile” arriva dalla regione francese dell’Isère, dove due sorelle gemelle, Valérie e Nadine, hanno vissuto una serie di coincidenze sorprendenti legate alle loro gravidanze e ai rispettivi parti.

Le due donne si erano accorte, alcuni mesi fa, di essere entrambe in attesa di un bambino. Anche le date presunte del parto risultavano molto vicine tra loro, distanziate di circa due settimane. Una coincidenza che, pur non pianificata, ha anticipato quello che sarebbe poi accaduto.

Nadine ha partorito il 6 febbraio, mentre Valérie ha dato alla luce il suo bambino il 21 febbraio. Tuttavia, la storia ha preso una piega ancora più particolare quando entrambe sono state ricoverate nello stesso reparto maternità l’8 febbraio. Secondo quanto riportato, i due bambini sono nati a distanza di soli quattordici minuti l’uno dall’altro: la bambina prevista per il 21 febbraio è nata alle 11:50, mentre il cuginetto previsto per il 6 febbraio è nato alle 12:04.

Le due sorelle hanno raccontato di non aver assolutamente pianificato una gravidanza contemporanea. Durante il periodo in ospedale, la situazione si è trasformata in una sorta di “scena comica”, con la notizia che si diffondeva rapidamente tra i reparti.

Uno dei momenti più curiosi riguarda la comunicazione in famiglia: una delle due gemelle ha raccontato di aver telefonato alla madre per annunciare la nascita, scoprendo però che la nonna era già stata informata anche dall’altra figlia. Solo dopo si è chiarito che, in realtà, erano avvenute due nascite distinte in brevissimo tempo.

La sorpresa non si è fermata qui: le due cugine hanno anche ricevuto nomi molto simili, Léo e Léonie, scelta avvenuta indipendentemente da entrambe le famiglie. Un’ulteriore coincidenza che ha rafforzato l’idea di una storia fuori dal comune.

Le protagoniste hanno sottolineato come nulla fosse stato programmato e come la sequenza degli eventi sembri quasi guidata dal caso. Per la famiglia si tratta di una “doppia gioia”, mentre le due sorelle hanno commentato con ironia che i due bambini, crescendo, potranno quasi sentirsi come gemelli, festeggiando il compleanno lo stesso giorno.