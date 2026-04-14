Veneto – Arbitro chiede permesso di soggiorno per due giocatori stranieri: scatta il caso e interviene la Federazione

Scoppia la polemica nel calcio dilettantistico padovano dopo un episodio avvenuto prima di una partita di Seconda Categoria, dove un arbitro avrebbe chiesto il permesso di soggiorno a due giovani calciatori extracomunitari durante le operazioni di riconoscimento.

I fatti risalgono a domenica scorsa, in occasione della sfida tra San Fidenzio Polverara e San Precario, valida per la tredicesima giornata del girone M e conclusasi con la vittoria dei padroni di casa per 3-2. Secondo quanto ricostruito, il direttore di gara avrebbe richiesto al dirigente della squadra ospite di esibire il permesso di soggiorno dei due giocatori stranieri.

Una richiesta che ha immediatamente sollevato forti critiche. Il presidente del San Precario, Roberto Mastellaro, ha parlato di un episodio “al limite dell’assurdo”, definendolo discriminatorio e senza precedenti nella sua esperienza: “In 18 anni non mi era mai capitato. In squadra abbiamo anche un altro giocatore con doppio passaporto inglese e slovacco, ma a lui non è stato chiesto nulla”.

Perplessità sono state espresse anche dalla società di casa. Il segretario del San Fidenzio Polverara, Daniele Trivellato, ha sottolineato come la richiesta sia apparsa insolita e fuori luogo.

La vicenda è ora all’attenzione dei vertici regionali del calcio. Il presidente della Figc Veneto, Giuseppe Ruzza, ha chiesto una relazione dettagliata sull’accaduto per avviare le verifiche del caso. Anche l’Aia Veneto, attraverso il presidente Tarcisio Serena, ha chiarito che un arbitro non ha alcuna competenza nel richiedere il permesso di soggiorno: “Non è un ufficiale giudiziario. Le modalità di riconoscimento dei tesserati sono ben definite e non prevedono questo tipo di controllo”.

Sono quindi in corso accertamenti per chiarire la dinamica e valutare eventuali provvedimenti.