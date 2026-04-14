Prove di ‘disastro’ ad Altavilla: la Protezione Civile si esercita per un’emergenza maltempo (foto)

Si è svolta l’11 e il 12 aprile, in un’area privata situata nel Comune di Altavilla, l’esercitazione del Gruppo comunale dei volontari di Protezione civile del Comune di Vicenza, denominata “Safe City 2026”, con lo scopo di consolidare le capacità operative in caso di rischio temporali e vento forte. Il maltempo ha infatti caratterizzato la maggior parte degli ultimi interventi della protezione civile comunale.

Sul posto erano presenti, oltre al sindaco di Vicenza Giacomo Possamai che è passato domenica per un saluto ai volontari e all’assessore con delega alla protezione civile Matteo Tosetto presente entrambi i giorni, il comandante della polizia locale di Vicenza Massimo Parolin, il funzionario della protezione civile di Vicenza Luca Fabris e il coordinatore del gruppo comunale Giorgio Casaro.

«Ringrazio gli uomini e le donne della protezione civile del Comune – le parole del sindaco Possamai – che, con il loro straordinario impegno a servizio del territorio cittadino e non solo, permettono di affrontare queste emergenze con rapidità ed efficacia. Come purtroppo sappiamo in questi ultimi anni, a Vicenza ma anche a livello regionale e nazionale, le emergenze legate al maltempo non sono mancate».

«Esercitazioni come questa – spiega l’assessore Tosetto – sono fondamentali per ottimizzare i meccanismi organizzativi che ci sono dietro gli interventi della nostra protezione civile nei casi di emergenza maltempo. Ringrazio tutte le persone coinvolte che hanno reso possibile questi giorni dedicati alla sicurezza del nostro territorio in caso di maltempo».

L’intervento, della durata di 16 ore, ha visto la simulazione di un evento meteo avverso caratterizzato da raffiche di vento di forte intensità, che generano diffusi abbattimenti di alberi in ambito urbano e periurbano. Gli uomini e le donne, una ventina circa, della protezione civile si sono dunque concentrati sulle azioni conseguenti la caduta di alberi e rami. Oltre che agire direttamente nelle attività di soccorso e ripristino, il gruppo ha anche allestito un’area di ammassamento per il sostentamento dei volontari coinvolti nell’esercitazione.

Il programma dell’esercitazione, dopo una fase di preallerta, la partenza con i mezzi dalla sede di via Frescobaldi e l’allestimento dell’area di ammassamento, ha previsto una serie di interventi delle diverse squadre impegnate. Tra questi, non sono mancati interventi di messa in sicurezza di strade o parchi con l’uso della motosega e di un argano manuale a fune, a causa degli alberi divelti o pericolanti, oltre all’installazione di un ponte radio. Spazio anche al ripristino di un parapetto di sicurezza danneggiato, al soccorso di un cittadino rimasto bloccato in auto e alla liberazione di un mezzo rimasto impantanato.