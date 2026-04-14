Lo stadio Menti sarà idoneo per la Serie B

Con la promozione sempre più vicina sul campo, a Vicenza si lavora già fuori dal rettangolo di gioco per prepararsi al salto di categoria. Mentre il Lr Vicenza è impegnato nelle ultime gare di Serie C, Comune e società hanno avviato le verifiche necessarie per rendere lo stadio Menti idoneo alla Serie B.

Nei giorni scorsi – come riporta Il Giornale di Vicenza – i tecnici della Lega cadetta hanno effettuato un sopralluogo all’impianto di largo Paolo Rossi per valutare eventuali interventi richiesti. Il primo riscontro è incoraggiante: lo stadio si presenta in condizioni complessivamente buone e, rispetto alle ipotesi iniziali, gli adeguamenti necessari sarebbero limitati.

In particolare, uno dei nodi principali, quello legato alle torri faro, potrebbe rivelarsi meno complesso del previsto. Non sarebbe infatti necessario un intervento strutturale importante, ma piuttosto una serie di verifiche tecniche e aggiornamenti documentali. Tra questi figurano la certificazione illuminotecnica, il rinnovo del collaudo delle luci, oltre al certificato statico dell’impianto e al verbale aggiornato sulla capienza complessiva.

Si tratta quindi di adempimenti ordinari più che di lavori straordinari, un aspetto che rappresenta un segnale positivo per i tempi di adeguamento. Lo stadio, pur non essendo ancora ufficialmente idoneo, appare vicino agli standard richiesti per la Serie B.

Restano comunque alcune questioni aperte, in particolare sul fronte della capienza. Tra le ipotesi allo studio c’è la possibile riapertura di un settore tra tribuna e curva nord, operazione che richiederebbe però un progetto specifico e risorse economiche da individuare. Su questo punto sarà necessario un confronto tra amministrazione comunale e società per definire tempi, modalità e coperture.

In attesa della matematica promozione, il Menti sembra dunque già sulla buona strada per farsi trovare pronto al grande salto.