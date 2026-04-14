Chiampo, attivo il nuovo filtro anti PFAS: completata la messa in sicurezza dell’acquedotto al centro idrico Castiglione

È entrato in funzione oggi il nuovo filtro a carboni attivi installato presso il centro idrico Castiglione, nel comune di Chiampo, destinato al trattamento dell’acqua a servizio delle utenze del territorio comunale.

L’intervento rappresenta un tassello del più ampio piano di ammodernamento e potenziamento del sistema acquedottistico locale, che nelle ultime settimane ha coinvolto anche il centro idrico di Grumello, sempre nel Comune di Chiampo, dove i sistemi di filtrazione a carboni attivi sono stati attivati lo scorso febbraio.

Con l’avvio operativo dell’impianto di Castiglione si conclude un passaggio ritenuto strategico: la messa in sicurezza dell’intero acquedotto nelle aree interessate dalla presenza di PFAS. Tutte le fonti di approvvigionamento coinvolte risultano ora dotate di sistemi di filtrazione a carboni attivi.

L’investimento complessivo per la riqualificazione dei centri idrici di Grumello e Castiglione è pari a 1,2 milioni di euro. La cifra si inserisce nel più ampio impegno economico sostenuto da Acque del Chiampo, che dal 2013 a oggi ha destinato circa 37 milioni di euro tra costi operativi e investimenti per contrastare la contaminazione da PFAS nella rete acquedottistica.

Il percorso ha previsto interventi sia infrastrutturali sia tecnologici, con l’introduzione progressiva di sistemi di trattamento avanzati, il rafforzamento del monitoraggio e del controllo della qualità dell’acqua e l’adozione di soluzioni sempre più efficaci per garantire elevati standard di sicurezza.

L’attivazione del filtro di Castiglione segna quindi un ulteriore passo nella tutela della salute pubblica e dell’ambiente, confermando l’impegno di Acque del Chiampo nel garantire acqua di qualità e nel fronteggiare con interventi strutturali una delle principali emergenze ambientali del territorio.