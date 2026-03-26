IL TEMPIO DELLA BIRRA BELGA È A CASTELGOMBERTO!

A Castelgomberto un vero e proprio tempio della birra belga, la Stuzzicheria Rigallo (via Rigallo 4/6). Un locale già celebrato da riviste di settore come nonsolobirra.net, che lo ha indicato come il miglior locale del Vicentino. Una passione nata quando il titolare, Paolo Fortuna, aveva appena 18 anni e sognava di avere un bar, maturata grazie a un mentore che gli ha trasmesso l’amore per le birre del Belgio.

La birreria offre esclusivamente birre belghe: circa 8 spine e 50 etichette in bottiglia, permettendo di degustare la straordinaria varietà che ha reso famoso il Belgio nel mondo. Non solo birra, ma anche un presidio culturale per il paese: il sindaco stesso ha elogiato il locale per il valore che porta alla comunità. La seconda settimana di settembre, inoltre, si tiene ogni anno il Belgian Beer Weekend, replicando il format della Grand Place di Bruxelles con ben 26 spine di birra.