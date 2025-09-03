OVEST VICENTINO
3 Settembre 2025 - 8.59

Al via i lavori nell’ufficio postale di Castelgomberto: servizi spostati a Trissino

REDAZIONE
Poste Italiane comunica che da venerdì 5 settembre l’ufficio postale di Castelgomberto, sito in via XXV Aprile, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Castelgomberto la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato nell’ufficio postale di Trissino, sito in via Roma, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35, sabato dalle 8.20 alle 12.35.

