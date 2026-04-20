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20 Aprile 2026 - 17.36

Vicentino – Ciclista investita su pista ciclabile

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A Montecchio Maggiore, una donna di 60 anni è rimasta ferita in seguito a un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 20 aprile in viale Europa.

La donna, residente nella città castellana, stava percorrendo in bicicletta a pedalata assistita la pista ciclabile lungo il viale in direzione Alte quando, intorno alle 13.30, è stata urtata da una Ford Fusion all’altezza dell’incrocio con via Petrarca. Alla guida dell’auto si trovava un uomo di 31 anni, residente a Montecchio Maggiore.

L’impatto ha provocato la caduta a terra della ciclista. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del Suem 118, che ha disposto il trasporto della donna al pronto soccorso di Arzignano con codice giallo per accertamenti.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale “Dei Castelli”, incaricata di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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