Provincia, Veronese subentra a Berton. Fondi per le scuole e un milione di euro per le fermate del trasporto pubblico

Malo, 20 aprile 2026 – Sicurezza di ragazzi e ragazze, a scuola e mentre attendono i mezzi pubblici. E’ questo il focus delle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio Provinciale riunitosi oggi pomeriggio a Malo e avente ad oggetto, in particolare, il bilancio consuntivo 2025 e le variazioni per il bilancio dell’anno in corso.

Una gestione oculata dei conti, ormai consolidata per la Provincia di Vicenza, ha permesso di accantonare un avanzo di circa 14,6 milioni di euro, nonostante non siano state aumentate le imposte a carico dei cittadini.

Rendiconto 2025 e avanzo di amministrazione per scuole e tpl

La Provincia di Vicenza è in buona salute -ha commentato il presidente Andrea Nardin- Lo dice il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025. Le entrate dell’ente sono legate al mercato automobilistico, che ha tenuto e che ci ha permesso di non aumentare le imposte e far fronte a pieno alle nostre funzioni, garantendo investimenti importanti su strade e scuole, per un totale di 137,5 milioni di euro di opere eseguite, in corso e di nuovi interventi sul territorio.”

Nel dettaglio, i nuovi interventi riguardano:

15,2 milioni di euro lavori su strade provinciali

12,29 milioni di euro lavori su edifici scolastici e patrimonio

6,4 milioni di euro per il trasporto pubblico locale

E c’è anche un tesoretto di 14,6 milioni di euro di avanzo di amministrazione, tra cui spiccano due voci che indicano l’attenzione della Provincia di Vicenza alla sicurezza di studenti e studentesse. Il primo è un fondo di un milione di euro destinato alla messa in sicurezza delle stazioni del trasporto pubblico locale.

“Nel vicentino -ha sottolineato il consigliere al Bilancio Marco Zocca- si contano oltre tremila paline, che indicano le fermate dei pullman. Negli anni ci sono stati interventi specifici, come alla cittadella di via Baden Powell a Vicenza o all’istituto Parolini di Pove del Grappa, ma mai è stato fatto uno studio organico sulle necessità di intervento, tenendo conto che si tratta di luoghi perlopiù a margine delle strade dove gli utenti del trasporto pubblico, in particolare ragazzi e ragazze, attendono i mezzi, salgono e scendono, in condizioni talvolta non di sicurezza. Con una parte del fondo messo a disposizione commissioneremo uno studio specifico per evidenziare le priorità e poter poi intervenire con interventi mirati.”

Sempre in tema sicurezza, ma passando alle scuole, è stato il consigliere Costa ad elencare gli interventi per circa 3 milioni di euro dell’avanzo di amministrazione.

Nel dettaglio:

istituto Trissino di Valdagno interventi di efficientamento energetico 800.000 euro

integrazione interventi su edifici scolastici (lavori inferiori a 150.000 euro) 400.000 euro

riqualificazione alloggi e sistemazioni esterne caserma carabinieri di Recoaro 120.000 euro

palazzo Nievo adeguamento progetto rifacimento pareti esterne 350.000 euro

istituto Artusi di Recoaro aumento progetto miglioramento sismico 600.000 euro

istituto Parolini sostituzioni caldaie delle serre +Liceo Brocchi adeguamento stabile via Sonda 400.000 euro

rifacimento facciate istituto Tron-Zanella di Schio 500.000 euro

“Quando si parla di sicurezza delle scuole -ha sottolineato il consigliere Costa- i consiglieri sono sempre disponibili e di questo devo ringraziarli. Sono previsti nuovi interventi e adeguamento del quadro economico degli interventi in corso, per maggiori spese da affrontare. Abbiamo utilizzato a pieno il Pnrr, grazie al quale abbiamo costruito nuove palazzine e rinnovato le esistenti. Ci abbiamo anche messo fondi nostri e continueremo a farlo, con l’obiettivo che le nostre scuole rappresentino opportunità formative concrete per i nostri ragazzi.”

Solidarietà al sindaco di Malo

Il Consiglio Provinciale si è riunito a Malo in segno di solidarietà e vicinanza al sindaco di Malo Moreno Marsetti, che è anche vicepresidente della Provincia di Vicenza. Marsetti è stato oggetto nei giorni scorsi di gravi minacce. “Minacce inaccettabili -le ha definite Nardin- Chi pensa di condizionare l’azione amministrativa con la paura deve sapere che troverà davanti a sé un fronte compatto: non faremo un solo passo indietro nella difesa della legalità e del bene comune. La Provincia di Vicenza è al fianco di Marsetti come lo è stata di Alessia Bevilacqua di Arzignano, di Marica Rigon di Sandrigo, di Luca Vendramin di Pianezze, che in passato avevano subito minacce e aggressioni. I sindaci sono un presidio di democrazia e di legalità e nella Provincia avranno sempre un alleato.”

Unanime e trasversale la solidarietà dei consiglieri.

Il subentro di Mattia Veronese

Nuovo ingresso in Consiglio Provinciale, dove Davide Berton ha lasciato il posto a Mattia Veronese.

Davide Berton, ex consigliere comunale di Rossano Veneto, è decaduto dal ruolo dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale di Rossano Veneto.

Gli subentra Mattia Veronese, sindaco di Noventa Vicentina, che rientra in Consiglio Provinciale dopo avere già ricoperto il ruolo in passato. Gli sono state affidate le deleghe alle ciclovie, alla Rete delle Biblioteche Vicentine e ai rapporti con A4 Holding, oltre al ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia.

Nel piccolo valzer di deleghe seguente all’ingresso di Veronese, la consigliera Maria Cristina Franco ha acquisito la viabilità del territorio nord-est vicentino, di cui in precedenza si occupava Davide Berton.