Soldato israeliano vandalizza statua di Gesù con una mazza

Ha suscitato reazioni diffuse la circolazione di una fotografia che mostra un soldato israeliano mentre colpisce con una mazza una statua di Gesù, situata nel Libano meridionale. L’episodio ha generato dure prese di posizione a livello politico, militare e religioso.

Il primo ministro israeliano ha espresso sconcerto e rammarico per quanto accaduto, mentre il ministro degli Esteri ha presentato scuse ufficiali, rivolgendosi in particolare alla comunità cristiana e ai fedeli che si sono detti offesi dall’immagine.

Secondo quanto riferito da residenti locali, la statua si trovava su un crocifisso collocato all’esterno di un’abitazione privata nella periferia di Debel, uno dei villaggi del sud del Libano in cui parte della popolazione è rimasta nonostante il conflitto tra Israele e Hezbollah.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno definito l’episodio “grave” e hanno affermato che il comportamento del militare non è compatibile con i valori richiesti ai propri soldati. L’esercito ha inoltre comunicato che verranno adottate misure appropriate nei confronti dei responsabili e che è in corso un dialogo con la comunità cristiana locale per il ripristino della statua.

Sul fronte religioso, il capo della congregazione di Debel, padre Fadi Flaifel, ha condannato l’accaduto, definendo inaccettabile qualsiasi atto di profanazione di simboli religiosi e ricordando che episodi analoghi si sarebbero già verificati in passato.

Dagli Stati Uniti è arrivata una reazione dell’ambasciatore in Israele Mike Huckabee, che ha chiesto conseguenze rapide e pubbliche.

L’episodio si inserisce in un contesto di forte tensione nel Libano meridionale, dove le truppe israeliane continuano a presidiare diverse aree dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano. L’accordo ha posto fine a settimane di scontri tra IDF e Hezbollah, con entrambe le parti che si accusano di violazioni.

Israele ha inoltre diffuso mappe che delineano una cosiddetta “zona di difesa avanzata”, finalizzata – secondo le autorità militari – a prevenire lanci di razzi e infiltrazioni da parte di Hezbollah. Il gruppo armato sciita, dal canto suo, ha continuato le proprie operazioni transfrontaliere nel quadro del conflitto più ampio che coinvolge anche l’Iran.

Sul piano umanitario, le autorità libanesi riferiscono di oltre 2.290 vittime e più di un milione di sfollati dall’inizio delle operazioni militari, mentre fonti israeliane riportano la morte di 13 soldati e due civili nello stesso periodo.

L’episodio della statua ha avuto ampia risonanza anche nel dibattito politico statunitense, con critiche arrivate da esponenti conservatori che hanno commentato l’immagine sui social, contestando il sostegno finanziario e militare degli Stati Uniti a Israele.

Il caso si inserisce in un clima già segnato da tensioni religiose e politiche nella regione, con recenti episodi che hanno coinvolto luoghi di culto cristiani e restrizioni di sicurezza durante eventi religiosi a Gerusalemme.

Secondo un rapporto del Rossing Center, negli ultimi anni si registra un aumento delle tensioni e delle manifestazioni di ostilità verso il cristianesimo in alcune aree della regione, in un contesto di crescente polarizzazione politica.

Israele, da parte sua, ribadisce di garantire libertà di culto e sottolinea che la popolazione cristiana nel Paese sarebbe in crescita e in condizioni di sviluppo rispetto ad altre aree del Medio Oriente.