Come finirà la guerra in Iran? Quattro scenari possibili secondo il The Guardian

Secondo un’analisi pubblicata dal The Guardian, l’attacco statunitense e israeliano all’Iran sembra mirare a infliggere il massimo danno ai programmi nucleari e missilistici del Paese e al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). L’obiettivo finale, come più volte dichiarato da Donald Trump, sarebbe quello di stimolare una rivolta popolare capace di rovesciare il regime clericale al potere da 47 anni.

Gli esperti evidenziano però che il cambio di regime appare più un’aspirazione che un piano concreto, lasciando molte variabili incontrollabili. Il The Guardian individua quattro scenari possibili, classificati dal più pacifico al più drammatico:

Rapida transizione – Scenario ideale per Washington e Tel Aviv: l’IRGC depone le armi e le opposizioni si uniscono, formando un governo ad interim sotto la guida di Reza Pahlavi, figlio dello scià. In questo contesto, l’Iran consegnerebbe programmi nucleari e missilistici agli Stati Uniti, aprendo anche il mercato energetico al paese nordamericano. Tuttavia, gli analisti sottolineano che la probabilità di un esito pacifico è minima, dato il profondo radicamento dell’IRGC e i dubbi della popolazione verso la monarchia. Il modello Maduro – Come in Venezuela, un successore moderato all’interno del regime accetterebbe condizioni statunitensi e israeliane in cambio della sopravvivenza politica. Si prevedono concessioni sul nucleare, sui missili e sull’energia, mantenendo il controllo del regime sul dissenso interno. Il regime resiste – I vertici sopravvissuti continuerebbero a lanciare missili e droni, con Khamenei o un leader clericale debole al comando. Gli attacchi statunitensi, limitati nel tempo, lascerebbero a Israele il compito di mantenere pressione militare, mentre il nuovo governo laico sarebbe improbabile. Guerra civile e caos – Scenario più estremo: bombardamenti prolungati indeboliscono il regime, mentre le minoranze etniche e i movimenti separatisti si armano. I seguaci di Pahlavi tenterebbero di reclamare il potere, ma si scontrerebbero con altre opposizioni. La gestione dei 440 kg di uranio altamente arricchito (HEU) diventerebbe un rischio globale, con la possibilità di proliferazione nucleare.

Il The Guardian sottolinea che, pur non essendo lo scenario peggiore il più probabile, la complessità del conflitto e le molteplici variabili geopolitiche rendono l’esito incerto, lasciando aperte tutte le possibilità: dalla transizione controllata al caos nucleare.