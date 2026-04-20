Corsi di italiano per stranieri, il sindaco incontra volontari e studenti: «Un aiuto concreto per l’integrazione»

Incontro questa mattina al centro civico di via Vaccari tra il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto, i volontari dell’associazione Comunicando e i cittadini stranieri che frequentano i corsi gratuiti di lingua italiana. Il primo cittadino e l’assessore hanno assistito a una lezione, portando il saluto dell’amministrazione comunale e ringraziando chi ogni giorno contribuisce a favorire l’inclusione.

«Tutte le mattine, tranne il giovedì, qui si tengono corsi per stranieri – ha sottolineato Possamai –. È significativo vedere tante persone desiderose di imparare la lingua e integrarsi. Un grazie ai volontari che mettono tempo ed energie per costruire opportunità concrete per chi arriva da lontano, spesso con storie difficili alle spalle. Questa è la Vicenza che vogliamo: una città accogliente, capace di offrire strumenti per diventare parte della comunità».

Sulla stessa linea l’assessore Tosetto: «È importante vedere tante persone impegnate a costruire un futuro diverso. Il lavoro dell’associazione è prezioso anche per i Comuni, che devono accompagnare questi percorsi verso casa e occupazione».

L’associazione Comunicando è attiva dal 2010 e organizza corsi gratuiti di italiano per cittadini stranieri. Inizialmente aveva sede a Villa Tacchi, sotto la presidenza di Barbara Gleria, con una prevalenza di donne dell’Est Europa. Negli anni l’attività si è ampliata ai richiedenti asilo, soprattutto africani, portando all’apertura della sede ai Ferrovieri, in via Vaccari, oggi unico punto operativo dopo la chiusura di Villa Tacchi nel 2020 a causa della pandemia. Dal 2024 la presidente è Margherita Frizzarin e dal marzo 2025 l’associazione è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Attualmente sono coinvolti 25 volontari, molti dei quali ex insegnanti, e circa 120 corsisti. Tra questi, 54 provengono dall’Africa, 22 dall’Asia, 20 dall’America Latina, 20 dall’Europa, tre dall’Australia e uno dalla Cina. I livelli di istruzione sono molto diversi: si va da persone non scolarizzate a professionisti qualificati come medici, ingegneri e avvocati, tutti accomunati dalla volontà di imparare l’italiano.

L’associazione si sostiene grazie ai contributi dei volontari, che coprono assicurazione e materiali didattici. Nel luglio 2025 ha ricevuto mille euro da Unisolidarietà Unicredit Vicenza per il sociale e recentemente ha partecipato a un bando della Banca Popolare di Marostica – Volksbank per dotarsi di nuove attrezzature.

Sul fronte dell’inserimento lavorativo, è in partenza a maggio un corso sulla sicurezza in edilizia, realizzato in collaborazione con la scuola edile Palladio. Una decina di partecipanti potrà così accedere a opportunità nelle imprese del territorio. Un mese fa, inoltre, l’associazione ha incontrato i rappresentanti della Cisl di Vicenza per discutere possibili soluzioni anche sul fronte abitativo.