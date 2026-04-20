Veneto – Ennesimo colpo in villa: noto imprenditore picchiato e legato, cassaforte svuotata da un commando

San Zenone degli Ezzelini (TV) – Nuova rapina in villa in Veneto. Nel mirino di un commando è finito Fabio Gallina, 61 anni, imprenditore e fondatore insieme al fratello Paolo del gruppo “Forno d’Asolo”, realtà leader nel settore dei prodotti da forno. L’uomo è stato aggredito e immobilizzato all’interno della sua abitazione di via Ca’ Bembo, a San Zenone degli Ezzelini.

Il colpo è avvenuto nella serata di domenica. Secondo la ricostruzione, Gallina era uscito attorno alle 19 per una passeggiata con il cane all’interno della proprietà. Rientrato circa un’ora dopo e dopo aver legato l’animale, sarebbe stato sorpreso da uno sconosciuto che lo ha colpito con un pugno al volto, tramortendolo.

A quel punto l’imprenditore è stato costretto a rimanere a terra, con mani e piedi legati anche con il guinzaglio del cane, mentre gli veniva intimato di non muoversi. Poco dopo sarebbero entrati in azione almeno altri due complici, per un totale di tre persone, diretti verso la cassaforte.

Una volta aperta, la cassaforte è stata svuotata: il bottino ammonta a circa 20mila euro in contanti e a una pistola custodita all’interno dell’abitazione. I malviventi si sono poi dileguati.

Gallina è riuscito a liberarsi da solo intorno alle 23 e a raggiungere un esercizio vicino per chiedere aiuto. Sul posto è intervenuto il Suem 118, che ha medicato l’imprenditore, in stato di choc, il quale ha rifiutato il ricovero ospedaliero.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti scientifici. L’area della villa risulta priva di sistemi di videosorveglianza.

Si tratta del secondo episodio simile in pochi giorni in Veneto: solo due giorni prima era stato preso di mira l’ex senatore Alberto Filippi, rapinato nella sua villa di Arcugnano insieme alla famiglia. In quel caso il bottino aveva superato i 3 milioni di euro tra gioielli e orologi di lusso. Gli investigatori non escludono possibili collegamenti tra i due episodi.