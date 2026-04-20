Veneto – Follia al pronto soccorso: 18enne aggredisce sanitari e vigilante, tre feriti

Dolo (VE), 19 aprile 2026

Notte di tensione all’ospedale di Dolo, dove un 18enne residente a Fiesso d’Artico ha dato in escandescenze aggredendo il personale sanitario e della sicurezza, causando il ferimento di tre persone.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, si era presentato al pronto soccorso in stato di agitazione dopo essere rimasto coinvolto in una rissa in un locale della zona, durante la quale aveva riportato un trauma cranico con frattura nasale. Mentre veniva medicato e sottoposto agli accertamenti, ha improvvisamente perso il controllo.

Prima ha preso di mira l’infermiera del triage, colpendola e sputandole ripetutamente addosso. In aiuto della sanitaria è intervenuto un autista del Suem 118, che è stato a sua volta aggredito e ferito. La situazione è poi degenerata ulteriormente quando il giovane si è scagliato contro una guardia giurata, provocandole un trauma cranico e una lesione al ginocchio.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che sono riuscite a bloccare l’esagitato e a permettere la sua sedazione. Il ragazzo è rimasto quindi in osservazione nel reparto di emergenza.

Le conseguenze dell’aggressione hanno richiesto cure mediche per tutti i coinvolti: infermiera e autista sono stati dimessi in mattinata, mentre la guardia giurata è rimasta sotto osservazione. Durante i momenti di caos sono stati segnalati anche danni materiali, tra cui una stampante del triage.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione da parte della direzione sanitaria, che ha condannato l’accaduto sottolineando come le aggressioni nei confronti degli operatori rappresentino un fenomeno sempre più diffuso e difficile da contenere.