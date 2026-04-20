Basso Vicentino – Incidente nei campi: 50enne schiacciato da un macchinario, è grave

Barbarano Mossano (VI), 20 aprile 2026

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi in un’azienda agricola di via Canova, dove un agricoltore di 50 anni è rimasto seriamente ferito durante alcune operazioni con un macchinario.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava agganciando una spollonatrice chimica al trattore all’interno del magazzino aziendale quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’attrezzatura è improvvisamente caduta, colpendolo agli arti inferiori.

L’impatto è stato violento e ha provocato lesioni importanti, facendo scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, supportati anche dall’elicottero di emergenza.

Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, il 50enne è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Le sue condizioni sono serie e la prognosi rimane riservata, anche se, secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita.