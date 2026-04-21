Relics & Comics: il Museo Zannato lancia un concorso per raccontare i reperti attraverso il fumetto

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Montecchio Maggiore e il Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” annunciano l’apertura di Relics & Comics, un concorso di fumetti pensato per raccontare in modo originale e alternativo i reperti delle collezioni archeologiche e naturalistiche.

Il contest, le cui iscrizioni sono già aperte, invita i partecipanti a scegliere un reperto specifico tra una selezione curata dal Museo, che comprende pezzi iconici come il pugnale dell’età del Bronzo, il cavalluccio marino longobardo, il fossile del granchio Titano e tanti altri. Unendo creatività e ricerca, autori e autrici saranno chiamati a trasformare i reperti in storie a fumetti, coniugando il rigore della divulgazione con la libertà dell’espressione artistica.

Le opere saranno valutate da una giuria composta dal personale scientifico del Museo, in particolare dalla conservatrice Anna Scalco e dal conservatore Roberto Battiston, affiancati da un fumettista professionista. Il percorso sarà inoltre accompagnato da webinar e momenti di approfondimento, con l’obiettivo di garantire l’accuratezza dei contenuti e supportare i partecipanti nella realizzazione degli elaborati.

Il concorso prevede la selezione di otto opere vincitrici, una per ogni reperto, che andranno a formare una nuova esposizione temporanea dedicata alla nona arte e saranno pubblicate in un volume, distribuito al termine del concorso. Inoltre, i tre migliori elaborati riceveranno un premio in denaro, rispettivamente di 300, 200 e 100 euro.

«Con questa iniziativa intendiamo valorizzare il patrimonio del Museo Zannato attraverso un linguaggio contemporaneo e coinvolgente, capace di parlare soprattutto alle nuove generazioni», dichiara l’assessore alla cultura Andrea Palma. «Il fumetto propone un approccio narrativo diverso da quello tradizionale, in grado di rendere accessibili contenuti complessi e di avvicinare il grande pubblico ai reperti in modo più ampio e diretto. L’obiettivo è di trasformare frammenti del passato e del presente in racconti dinamici, rendendoli catalizzatori di curiosità, conoscenza e senso di appartenenza al territorio».

Il termine per comunicare la propria adesione e inviare gli elaborati è fissato al 12 luglio 2026, nelle modalità riportate sul sito internet del Museo. La comunicazione delle opere vincitrici avverrà entro il 31 luglio, mentre la cerimonia di premiazione e l’inaugurazione della mostra sono previste per il mese di settembre 2026.

Per ulteriori informazioni:

Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato”

0444 492565 | eventi@museozannato.it

www.museozannato.it

Marco Billo

billo@hassel.it

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