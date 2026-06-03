“Alcide De Gasperi e il voto alle donne: cittadinanza e democrazia” alla Fondazione di Storia

VICENZA, 3 GIUGNO – L’80° anniversario della Festa della Repubblica, quest’anno alla consueta cerimonia in piazza dei Signori, unisce una nutrita serie di iniziative collaterali organizzate dalla Prefettura in collaborazione con il Comune.

Tra queste, quella che si svolgerà venerdì 5 giugno, alle 17.30, a Palazzo Giustiniani Baggio, sede della Fondazione di Storia, in contrà San Francesco 41,dove avrà luogo l’incontro su “Alcide De Gasperi e il voto alle donne: cittadinanza e democrazia”, con la relazione di Giorgia Miazzo, presidente del Centro studi Grandi Migrazioni, il cui intervento verrà introdotto dal presidente del Comitato scientifico della Fondazione, Egidio Ivetic.

«Ancor prima del diritto di voto del 1946 – spiega la scrittrice, divulgatrice e giornalista, -, l’emancipazione femminile nel nostro Paese è passata per i sentieri della fatica, del lavoro e delle migrazioni. Lo scopo di questo incontro è quello di riscoprire e mettere in rilievo il cammino di milioni di lavoratrici che sono rimaste invisibili nella storia ufficiale. Alla lungimiranza di Alcide De Gasperi, che fu tra i principali artefici e sostenitori del suffragio universale, dobbiamo la nascita di una democrazia compiuta in Italia».

Tema – quello che verrà trattato alla Fondazione presieduta da Paolo Scaroni – che è stato sottolineato anche del prefetto di Vicenza, Filippo Romano, presentando le celebrazioni per questo significativo anniversario della Festa della Repubblica: «La vera unità d’Italia – ha detto – fu raggiunta solo quando le donne italiane poterono esercitare per la prima volta il loro diritto al voto».

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.