Un’orchestra di 150 studenti di Arzignano e Barbarano-Mossano pronta a scatenare il Teatro comunale di Vicenza

Il 5 giugno alle 19.30 uno straordinario evento che vedrà protagonisti giovani studenti di due istituti comprensivi ad indirizzo musicale della provincia berica

Vicenza, 2 giugno 2026. Sarà una giornata memorabile quella di venerdì 5 giugno al Teatro comunale di Vicenza dove, grazie alla collaborazione tra Fidas Vicenza e gli istituti comprensivi ad indirizzo musicale di Barbarano-Mossano ed Arzignano, andrà in scena un evento unico nel suo genere a livello regionale, se non addirittura nazionale.

“I migliori anni della nostra vita. Le più belle canzoni della musica italiana”, infatti, vedrà protagonisti i giovani studenti vicentini, che si esibiranno nell’esecuzione di nove arrangiamenti dei migliori successi della musica italiana predisposti dai prof. Fabio Ferrante e Giulio Filotto e sotto la direzione dei prof. Fabio Ferrante e Giuseppe Derrio.

Durante il concerto, presentato dall’attrice vicentina Alessia Bartolomucci, verrà eseguito ufficialmente per la prima volta l’inno nazionale Fidas, frutto del lavoro congiunto dei due istituti scolastici vicentini e vincitore, in occasione della finale del concorso “A scuola di dono”, del primo posto.

“Violini, flauti traversi, sassofoni, chitarre, pianoforti e percussioni riscalderanno l’accogliente Teatro comunale di Vicenza – spiega il prof. Fabio Ferrante, direttore dell’imponente orchestra – e i rispettivi insegnanti di strumento accompagneranno i giovani nel corso dell’importante concerto. L’evento, che prevede l’ingresso su invito, è davvero straordinario per il numero di componenti dell’orchestra e per la loro giovane età. Probabilmente si tratta di una performance unica nel suo genere a livello regionale, se non addirittura sul panorama nazionale”.

A scuola ci si può anche divertire. “Gli studenti coinvolti nell’iniziativa – spiegano i docenti interpreti del percorso formativo – hanno iniziato a preparare questo evento parecchi mesi fa, con la stesura degli arrangiamenti e l’organizzazione della serata. E, successivamente, hanno iniziato a prepararsi ciascuno per la propria parte”.

La serata, promossa da Fidas Vicenza, gode del patrocinio della Regione Veneto, della Provincia e dei Comuni di Barbarano Mossano e Arzignano, nonché dei due istituti comprensivi coinvolti nell’iniziativa formativa.

Entusiasta il presidente di Fidas Vicenza, Mariano Morbin commenta: “Grazie alla vittoria al concorso Fidas “A scuola di dono” si rafforza un importante legame tra la nostra Associazione e i due istituti ad indirizzo musicale della provincia di Vicenza. Un importante legame che ci permette di arrivare ai giovani ed alle loro famiglie, attraverso il ruolo strategico degli educatori, per trasmettere l’importanza del dono del sangue. Attraverso la musica, quindi, riusciamo a sensibilizzare i giovani rispetto a valori quali il dono del sangue e l’altruismo”.