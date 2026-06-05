Al via l’Estate cornedese: ricco cartellone di eventi e il clou con la Book Week!

Musica, teatro, libri e attività per bambini dal 6 giugno al 10 luglio 2026. Il Sindaco Lanaro: «Una rassegna diffusa che valorizza la nostra comunità e il territorio».

Con l’approvazione ufficiale da parte della Giunta Comunale della delibera, prende ufficialmente il via “Cultura estate cornedese”, la rassegna estiva promossa dalla Biblioteca e dall’Ufficio Cultura che animerà il territorio nei mesi di giugno e luglio 2026. Il cartellone di appuntamenti, che si svilupperà dal 6 giugno al 10 luglio 2026, spazia tra concerti musicali, spettacoli teatrali, incontri letterari e attività divulgative pensate per tutte le fasce d’età. Tutti gli eventi in programma sono a entrata libera.

L’iniziativa punta sulla partecipazione attiva e sulla valorizzazione del patrimonio locale, coinvolgendo in modo diffuso i quartieri, le frazioni e i parchi di Cornedo Vicentino.

«Questa rassegna rappresenta un’importante occasione di promozione culturale e un forte segnale di vitalità per tutta la nostra comunità», dichiara il Sindaco di Cornedo Vicentino, Francesco Lanaro. «Attraverso un programma variegato che tocca diversi luoghi simbolo del nostro comune, dalla Chiesa di Cereda alle piazze del centro, fino a Muzzolon e Villa Trissino, vogliamo favorire la socialità e l’incontro tra i cittadini. Molti di questi appuntamenti sono possibili grazie alla preziosa collaborazione e al lavoro gratuito delle associazioni e dei volontari locali, che ringrazio profondamente per il costante impegno nel rendere vivo il nostro territorio».

Il programma definitivo degli appuntamenti