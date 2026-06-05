Al via l’Estate cornedese: ricco cartellone di eventi e il clou con la Book Week!
Musica, teatro, libri e attività per bambini dal 6 giugno al 10 luglio 2026. Il Sindaco Lanaro: «Una rassegna diffusa che valorizza la nostra comunità e il territorio».
Con l’approvazione ufficiale da parte della Giunta Comunale della delibera, prende ufficialmente il via “Cultura estate cornedese”, la rassegna estiva promossa dalla Biblioteca e dall’Ufficio Cultura che animerà il territorio nei mesi di giugno e luglio 2026. Il cartellone di appuntamenti, che si svilupperà dal 6 giugno al 10 luglio 2026, spazia tra concerti musicali, spettacoli teatrali, incontri letterari e attività divulgative pensate per tutte le fasce d’età. Tutti gli eventi in programma sono a entrata libera.
L’iniziativa punta sulla partecipazione attiva e sulla valorizzazione del patrimonio locale, coinvolgendo in modo diffuso i quartieri, le frazioni e i parchi di Cornedo Vicentino.
«Questa rassegna rappresenta un’importante occasione di promozione culturale e un forte segnale di vitalità per tutta la nostra comunità», dichiara il Sindaco di Cornedo Vicentino, Francesco Lanaro. «Attraverso un programma variegato che tocca diversi luoghi simbolo del nostro comune, dalla Chiesa di Cereda alle piazze del centro, fino a Muzzolon e Villa Trissino, vogliamo favorire la socialità e l’incontro tra i cittadini. Molti di questi appuntamenti sono possibili grazie alla preziosa collaborazione e al lavoro gratuito delle associazioni e dei volontari locali, che ringrazio profondamente per il costante impegno nel rendere vivo il nostro territorio».
Il programma definitivo degli appuntamenti
- Sabato 6 giugno (ore 20:30): Presso la Chiesa di S. Andrea a Cereda, concerto d’apertura con il Coro Valle Fiorita insieme al coro finlandese “Con Amore”.
- Mercoledì 10 giugno (ore 20:30): A Villa Trissino, incontro culturale con Dino Bressan dal titolo “San Francesco: un uomo nel segno della pace”.
- Giovedì 11 giugno (ore 20:45): In via Michelin a Muzzolon, appuntamento con la rassegna “Teatro in casa”: in scena lo spettacolo “I racconti della marantega” con Valentina Brusaferro e Martina Pittarello.
- Venerdì 12 giugno:
- Ore 16:30: Al Parco Pretto, letture animate per bambini con Lavinia Agosti.
- Ore 20:30: Alla Chiesa di S. Andrea a Cereda, presentazione della IIª edizione del volume “Sant’Andrea Apostolo di Cereda”, dello storico Cirillo Crosara, con la presentazione a cura del Prof. Trevisan e di Fornasa.
- Sabato 13 giugno (ore 17:00): Al Parco Pretto (in Municipio in caso di maltempo), “BEBEethoven – Piccoli concerti per piccoli spettatori” con la compagnia teatrale Panta Rhei sas.
- Martedì 16 giugno (ore 17:30): A Villa Trissino, “Lettura spiritosa” con Laura Paron per ragazzi tra i 9 e gli 11 anni (fine ciclo elementari e 1ª media).
- Mercoledì 17 giugno (ore 20:15): A Villa Trissino, letture espressive “Non ti manchi mai la gioia” e “Ambulatorio 7” con il gruppo Cercatori di Gioia.
- Dal 19 al 21 giugno: Presso la Sala San Giovanni, tre giorni di incontri e rassegne con la “Book Week”, dove gli autori incontreranno i lettori.
- Sabato 20 giugno (ore 9:30): In Piazza Aldo Moro, appuntamento con gli scacchi per la 1ª Tappa del Grand Prix delle Terre Venete, a cura del Ciricolo Scacchi Cornedo.
- Sabato 4 luglio (ore 20:30): Nel centro storico, concerto della Banda cittadina di Cornedo Vicentino dal titolo “Note di mezza estate”.
- Venerdì 10 luglio (ore 20:30): In Piazzetta S. Nicolò, grande chiusura con l’inaugurazione del Restauro della Fontana, accompagnata dal concerto del Complesso Bandistico di Muzzolon e del Comitato Benefico Carnevale Cornedese.