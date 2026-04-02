Poste – Da Albettone a Chiampo, installate 51 colonnine di ricarica

L’iniziativa, senza oneri per la Pubblica Amministrazione, rientra nell’ambito del progetto Polis ed è finalizzata a favorire la mobilità sostenibile anche nei comuni della provincia

Vicenza, 2 aprile 2026 – Prosegue anche in provincia di Vicenza l’installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche a cura di Poste italiane, oggi disponibili presso 33 uffici postali vicentini: Albettone, Altissimo, Breganze, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Carrè, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Foza, Isola Vicentina, Lusiana, Malo, Montebello Vicentino, Montegaldella, Nove, Ponte di Barbarano, Posina, Quinto Vicentino, Roana, Rotzo, Sarcedo, Spin, Tonezza del Cimone, Velo d’Astico, Villaga, Zanè, Zugliano. L’iniziativa rientra nel progetto “Polis” di Poste Italiane che ha come obiettivo quello di permettere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei comuni con meno di 15mila abitanti.

Il programma di installazione passa attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Poste Italiane e le istituzioni locali, dove ogni comune interessato potrà fornire, senza alcun onere a carico dell’amministrazione, un ulteriore servizio a cittadini e turisti, incentivando la mobilità sostenibile.

In questo quadro complessivo, Poste Italiane si è impegnata ad attivare entro il 2026 10mila punti di ricarica elettrica 2x22kW tipo Quick, con una significativa quota di FAST DC da 50kW. In questo modo, viene data attuazione all’incentivo alla mobilità sostenibile tramite l’installazione di un’infrastruttura di ricarica (IDR) per veicoli elettrici presso i parcheggi (privati di Poste Italiane o pubblici) in prossimità di uffici postali.

Poste Italiane continua nel suo impegno per la sostenibilità attraverso azioni concrete che ogni giorno diminuiscono il suo impatto sul pianeta, puntando all’utilizzo di energie rinnovabili per gli edifici e per la flotta aziendale dimostrando ancora una volta di essere al servizio dell’Italia, creando valore per le comunità territoriali e nell’interesse del sistema Paese.