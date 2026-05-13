Il Lane, Palladio, Trevisan e Pablito: gli angeli ribelli di una Vicenza per la Rai

VICENZA, 13 MAGGIO 2026 – Il composto splendore palladiano è popolato di figure irregolari, eccentriche, attraversate dai talenti più disparati. Sembra quasi di vederle sbucare dalle quinte del magnifico Teatro Olimpico, oppure riconoscerle nei corpi incerti tra volo e caduta, tra abisso e luce, della “Caduta degli angeli ribelli” scolpita da Francesco Bertos e custodita nelle gallerie di Palazzo Leoni Montanari.

Il fortunato programma della RAI, “Di là dal fiume e tra gli alberi”, andrà in onda a breve con uno spaccato di Vicenza dal titolo “Liberi, vicentini, visionari”, offrendo un ritratto della sua gente non necessariamente convenzionale: i simboli di stabilità, come le architetture del Palladio o la squadra del “Lane”, sembrano perdere la loro quieta esistenza al cospetto di outsider come Pablito Rossi, o il poliedrico Vitaliano Trevisan, rivelando una città dove la virtuosa opera in marmo “La Caduta degli angeli ribelli”, rivela alla perfezione l’anima inquieta, e talvolta inaspettata, di una città classicamente regolata nell’apparenza.

Il 20 maggio su Rai5 (in seconda serata)e nei giorni successivi su Rai3, il regista Giuseppe Sansonna ci condurrà dentro questa Vicenza inquieta e visionaria, abitata da uomini e donne impossibili da incasellare.

Gente come Vitaliano Trevisan, morto pochi anni fa e oggi considerato una delle voci più alte della letteratura europea contemporanea, capace di raccontare come pochi il rapporto complesso tra culto del lavoro, ricchezza e desiderio di vita nel vicentino. Le immagini estratte dalla sua partecipazione, nel 2021, al film-documentario “La Rua. La magia di Vicenza”, sua ultima apparizione per il cinema, ha cristallizzato in pochi minuti un testamento spirituale, quasi una premonizione della sua morte avvenuta il 22 gennaio 2022. Il film scritto e ideato da Davide Fiore, con la regia di Daniele Cazzola per Daam Studio, e prodotto dal Comune di Vicenza, ha sviscerato la città restituendo un vero e proprio mosaico di storia, citazioni e personaggi di ieri e di oggi connessi direttamente con la realtà fisica della città.

Se Andrea Palladio è il primo talento di importazione di spessore internazionale, è sempre a Vicenza che il Pablito eterno, Paolo Rossi, il più amato dei bomber italiani, iniziò la sua leggendaria carriera con la maglia biancorossa del Real Vicenza.

Vicenza è tecnica ed estro, fantasia e disciplina. È la capacità di custodire la nobiltà e la memoria della propria terra, ma anche di lenirne le ferite attraverso lo sguardo sensibile dei suoi pittori, letterati, fotografi, attori e calciatori più irregolari.

Anticonformisti, refrattari a ogni moda. Religiosi senza bigottismo, ironici senza ferocia. Liberi. Vicentini. Visionari. Ma come in ogni luogo dove abbiano abitato gli dei olimpici, possiamo aspettarci di tutto…