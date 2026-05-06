Gioco erotico fatale: uomo muore soffocato, l’amante condannata a risarcire 450 mila euro alla famiglia

Arriva la decisione del Tribunale civile di Alessandria sul caso del 61enne morto durante un gioco erotico con l’amante: i familiari dell’uomo riceveranno un risarcimento complessivo di circa 450 mila euro, comprensivo di danni e spese legali, oltre agli interessi.

La sentenza chiude la fase civile di una vicenda già definita in sede penale. Nel 2022 la Corte d’Assise d’Appello di Torino aveva riconosciuto la responsabilità della donna per omicidio colposo, con attenuanti e concorso di colpa con la vittima, rimandando però la quantificazione del danno al giudizio civile.

Secondo quanto stabilito ora dal giudice, la responsabilità è stata ripartita: il 60% attribuito alla vittima e il 40% alla donna, con conseguente riduzione dell’importo risarcitorio rispetto al danno complessivo accertato.

I fatti risalgono all’11 luglio 2016, quando il 61enne è morto in un appartamento di Alessandria dopo un gioco erotico basato su pratiche di bondage. Secondo la ricostruzione processuale, durante la sessione l’uomo sarebbe rimasto legato e la situazione sarebbe sfuggita al controllo, fino a provocarne il soffocamento.

La donna, che con la vittima aveva una relazione di lunga durata, aveva raccontato che si trattava di una pratica consensuale già sperimentata in passato e che avrebbe dovuto tornare a liberarlo dopo alcune ore. Tuttavia, quando rientrò, l’uomo era già in condizioni critiche. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, non fu possibile salvarlo.

Nel corso del processo è emerso che anche fattori come caldo, alcol e modalità della legatura avrebbero contribuito al decesso. La responsabilità penale era stata poi ridotta a omicidio colposo, con condanna definitiva a un anno di reclusione.

Il legale dei familiari ha espresso soddisfazione per la decisione, pur sottolineando che la cifra avrebbe potuto essere più alta in relazione alla sofferenza patita dalla vittima. La famiglia, ha spiegato, valuta la chiusura definitiva della vicenda come un passaggio necessario dopo anni di procedimento giudiziario.