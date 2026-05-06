Veneto – Dramma nelle ex cave: scivola durante una passeggiata e muore

Tragedia nel pomeriggio di martedì 5 maggio a Fumane, dove un uomo di 88 anni ha perso la vita dopo essere caduto in una cavità nelle ex cave di sabbia della zona.

L’allarme è scattato attorno alle 17.50, quando i familiari dell’anziano, residente a San Pietro in Cariano, preoccupati per il mancato rientro dalla sua abituale passeggiata, si sono messi a cercarlo, ritrovandolo all’interno di una profonda buca.

Immediata la chiamata ai soccorsi: i carabinieri hanno allertato il 118 e sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto, insieme all’equipe medica e al tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Verona Emergenza, sbarcati poco distante dal luogo dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe scivolato in una cavità larga circa 5-6 metri e profonda 4. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per lui non c’è stato nulla da fare: il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso, causato dai gravi traumi riportati nella caduta.

Una volta concluse le operazioni, la salma è stata recuperata con una barella e sollevata tramite un paranco fino alla strada, a circa un centinaio di metri di distanza, per essere poi affidata al carro funebre.

Sul posto sono intervenu