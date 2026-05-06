Veneto – Droga dai Paesi Bassi, pacco “sospetto” a domicilio fa scattare il blitz: sequestri e perquisizioni

Colpo ai traffici di stupefacenti nel Trevigiano: un pacco proveniente dall’estero ha fatto scattare un’operazione delle Fiamme Gialle che ha portato al sequestro di droga sintetica e alla denuncia di un residente.

Nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti, i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso hanno intercettato una spedizione proveniente dai Paesi Bassi, destinata a un uomo residente a San Biagio di Callalta.

All’interno del pacco, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno rinvenuto sostanze stupefacenti: metanfetamina e pastiglie di ecstasy. Un primo controllo ha portato alla scoperta di oltre 26 grammi di droga sintetica e alcune pillole.

Grazie a un provvedimento di ritardato sequestro disposto dalla Procura, gli investigatori hanno potuto approfondire il caso e risalire al destinatario della spedizione. È così emerso che l’uomo aveva già ricevuto, nei giorni precedenti, un altro pacco dallo stesso mittente.

Le successive perquisizioni personali e domiciliari hanno confermato i sospetti: sono stati trovati ulteriori quantitativi di metanfetamina ed ecstasy. Gli accertamenti hanno inoltre rivelato che l’acquisto delle sostanze era avvenuto online, con pagamento tramite bonifico verso un conto corrente estero, in Lussemburgo.

Il soggetto è stato quindi segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73 del D.P.R. 309/1990), che punisce produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze psicotrope.

L’operazione non è rimasta isolata. Nei giorni successivi, le Fiamme Gialle hanno effettuato un ulteriore sequestro, questa volta a carico di ignoti, recuperando altra metanfetamina, decine di pastiglie di ecstasy e cannabinoidi sintetici.