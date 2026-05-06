Rap battle e orgoglio cittadino: il Botte Da Orbi torna a Verona e scatena la guerra delle città a colpi di freestyle

di Anita Guelfi

Lo scorso 2 maggio, nella cornice dello Skatepark Galliano a Verona, si è aperta una nuova stagione del Botte Da Orbi, un evento tutto veneto che unisce rap, improvvisazione e identità territoriale.

BDO: Cos’è e come funziona

Il Botte Da Orbi, spesso abbreviato in BDO, funziona come un vero e proprio campionato a punti, diviso in 4 tappe.

Il format di ogni tappa prevede una serie di gare di improvvisazione a punti, su base musicale, in diverse modalità. Le squadre sono composte da 5 freestyler chiamati a rappresentare le 4 città coinvolte nella gara: Padova, Verona, Vicenza e Venezia, che si sfidano due a due fino a decretare la squadra vincitrice.

Ogni Botte da Orbi è composto da quattro tappe, una per ogni città, distribuite durante l’arco dell’anno.

Le squadre si affrontano sul palco, davanti ad una giuria scelta e ad un pubblico sempre più numeroso ad ogni edizione, con la presenza di uno o più host sul palco che conducono la serata.

La prima tappa 2026

Quest’anno, ad aprire le danze è stata Verona, con una serata organizzata a regola d’arte dal Mattone di Verona, allo Skatepark Galliano. Un grande successo, sia per l’evento del BDO che per l’Urbair Festival, tenutosi proprio tra l’1 ed il 3 maggio e che ha di fatto ospitato la prima delle 4 tappe.

La serata si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, mentre Vicenza si è aggiudicata il terzo posto con la squadra composta dai 5 freestylers di punta della scena vicentina: Der, LoGnaro, Damien, Samael e Mabe Shlime.

Vicenza l’anno scorso

La scorsa tappa vicentina del Botte da Orbi si è tenuta il 6 settembre presso Parco Fornaci, con giuria composta da Redrum, noto freestyler della scena italiana, Lethal V, rapper e freestyler vicentino di origini salentine e Gio, membro veterano di Rimerie Vicentine e frequentatore attivo della scena freestyle. Hosting di Ghianda e Ares Adami, accompagnamento musicale di Dj Vec.

La serata riscosse un discreto successo non solo tra gli amanti e conoscitori del format, bensì anche tra i profani che passavano di lì per caso. Un evento ben riuscito, coronato dalla vittoria in casa della squadra vicentina.

Nonostante complessivamente lo scorso Botte da Orbi sia stato vinto dalla squadra di Verona, la tappa di Vicenza viene ricordata da tutti con affetto e gran soddisfazione.

Le prossime date

Le prossime tappe del Botte Da Orbi saranno disponibili sui profili social dei cypher coinvolti. Vicenza, come l’anno scorso, giocherà in casa a settembre.