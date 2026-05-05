Nascono due nuove realtà per il turismo vicentino: accordo con IEG per trasformare Vicenza in hub del business internazionale

È ufficiale la nascita di Vicenza Turismo e Cultura Scarl e della rete Turismo Business Vicenza, un doppio progetto che segna la trasformazione del sistema turistico cittadino e apre una collaborazione strategica con Italian Exhibition Group (IEG) per rafforzare l’attrattività del territorio.

La nuova società nasce dalla trasformazione dello storico Consorzio di promozione turistica Vicenzaè, con l’obiettivo di modernizzare la gestione dell’offerta turistica e culturale e renderla più competitiva sui mercati nazionali e internazionali.

Il primo risultato concreto è proprio la creazione della rete contratto Turismo Business Vicenza, sviluppata insieme a IEG, leader nell’organizzazione di fiere ed eventi e tra i principali player italiani del settore MICE (Meeting, Incentives, Conference, Exhibition).

La presentazione a Palazzo Trissino

Le due nuove realtà sono state presentate nella sala Stucchi di Palazzo Trissino dall’amministratore unico di Vicenza Turismo e Cultura Giulio Vallortigara Valmarana, dal presidente di IEG Maurizio Ermeti e dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Presenti anche il presidente della Provincia Andrea Nardin, il presidente della Camera di Commercio Giorgio Xoccato, l’assessore alla cultura e turismo Ilaria Fantin, il sindaco di Recoaro Terme Armando Cunegato e il presidente del consiglio comunale di Montecchio Maggiore Giorgio Storti.

Possamai: “Un soggetto moderno per rilanciare Vicenza”

«È in corso da tempo un percorso di riordino del sistema turistico per recuperare terreno e aumentare l’attrattività della città» ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai, sottolineando come la trasformazione di Vicenzaè rappresenti “una vera opportunità”.

Il primo cittadino ha evidenziato che il nuovo soggetto consentirà una gestione più efficace e coordinata del turismo, coinvolgendo anche i Comuni già partner come Montecchio Maggiore, Recoaro e Lonigo, con la possibilità di estendere ulteriormente la rete. Tra i vantaggi anche la possibilità di affidare servizi direttamente senza gare.

Vallortigara: continuità e innovazione

Per l’amministratore unico Giulio Vallortigara Valmarana, la nuova società parte da un patrimonio consolidato: i 35 anni di esperienza di Vicenzaè, realtà storicamente legata alla figura di Vladimiro Riva.

Vicenza Turismo e Cultura si propone come partner in house degli enti pubblici, con attività che includono rebranding, sviluppo della piattaforma digitale del sito UNESCO e potenziamento del turismo business insieme a IEG.

IEG: “Vicenza destinazione MICE internazionale”

Il presidente di IEG Maurizio Ermeti ha definito l’accordo “strategico”, sottolineando la volontà di fare sistema con il territorio. La collaborazione punta a valorizzare Vicenza come destinazione per il turismo business, mettendo a disposizione competenze di destination management già sviluppate in altre realtà italiane come Rimini.

Una nuova struttura per il turismo

Vicenza Turismo e Cultura Scarl nasce dopo un percorso avviato nel 2025 e ha tra i suoi obiettivi principali:

valorizzare il know-how storico di Vicenzaè

introdurre innovazione e strumenti digitali

rafforzare la gestione integrata del turismo

La società conta 14 dipendenti e si occupa di informazione e accoglienza turistica, gestione IAT, biglietterie museali e servizi di call center.

Gli attuali soci sono il Comune di Vicenza (maggioranza) e i Comuni di Montecchio Maggiore, Lonigo e Recoaro Terme, con possibilità di ingresso per altre amministrazioni.

Il progetto digitale e la rete con IEG

Tra le prime azioni operative figurano:

il rebranding della società

la piattaforma digitale unitaria per il sito UNESCO “La città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto”

lo sviluppo della rete Turismo Business Vicenza

Quest’ultima punta a creare un ecosistema strutturato per il turismo MICE, integrando marketing territoriale, supporto agli eventi e candidatura internazionale di congressi e manifestazioni.

Un modello di crescita condiviso

Il nuovo sistema si inserisce in una logica di collaborazione tra enti pubblici, OGD, operatori privati e associazioni di categoria, con l’obiettivo di costruire un modello stabile e innovativo per la crescita del turismo vicentino.

Per informazioni: Vicenza Turismo e Cultura, info@vicenzae.org, 0444 994770.