L’ASSEMBLEA DI BANCA DELLE TERRE VENETE: “AL CENTRO LE PERSONE E IL TERRITORIO”

Una banca che guarda al futuro senza perdere di vista le proprie radici: è questo il messaggio emerso dall’assemblea annuale di Banca delle Terre Venete, ospitata nei padiglioni della Fiera di Vicenza. Al centro, i valori del bene comune e della crescita sostenibile del territorio, condivisi con i soci insieme a numeri in costante aumento. Il presidente Gianfranco Sasso ha tracciato la rotta: una banca sempre più digitale, ma capace di mantenere forte il rapporto umano, fatto di ascolto, dialogo e rispetto, con la persona al centro di ogni scelta.