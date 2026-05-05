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5 Maggio 2026 - 10.02

L’ASSEMBLEA DI BANCA DELLE TERRE VENETE: “AL CENTRO LE PERSONE E IL TERRITORIO”

Laura Campagnolo
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Una banca che guarda al futuro senza perdere di vista le proprie radici: è questo il messaggio emerso dall’assemblea annuale di Banca delle Terre Venete, ospitata nei padiglioni della Fiera di Vicenza. Al centro, i valori del bene comune e della crescita sostenibile del territorio, condivisi con i soci insieme a numeri in costante aumento. Il presidente Gianfranco Sasso ha tracciato la rotta: una banca sempre più digitale, ma capace di mantenere forte il rapporto umano, fatto di ascolto, dialogo e rispetto, con la persona al centro di ogni scelta.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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