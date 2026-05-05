Veneto – Abitazione in fiamme: donna trovata morta (video)

Tragedia nelle prime ore di oggi a Cessalto, nel Trevigiano, dove un incendio è divampato all’interno di una casa di tre piani in via Bidoggia, causando la morte di una donna.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate inizialmente nella cucina per cause ancora in fase di accertamento, propagandosi poi rapidamente al resto dell’abitazione, invasa dal fumo. L’allarme al 118 è stato lanciato intorno alle 6.

All’interno dell’immobile vivevano Graziano Dal Cortivo, imprenditore edile in pensione, e la moglie Elena Zamuner, di 80 anni. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo, mentre la donna è stata trovata senza vita nel suo letto, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, con squadre arrivate da Treviso, Motta di Livenza, San Donà e Conegliano, che hanno lavorato per domare le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse agli edifici vicini.

Presenti anche i carabinieri della locale stazione, impegnati negli accertamenti per chiarire l’origine del rogo. Il marito della vittima è rimasto intossicato dal fumo, ma non ha avuto bisogno di cure mediche da parte del Suem 118.

La coppia lascia quattro figli. Tra i primi ad arrivare sul luogo dell’incendio anche il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, allertato dai residenti: «Quando sono arrivato c’erano già diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno impedito alle fiamme di estendersi all’abitazione vicina», ha raccontato.